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Ексначальник СБУ в Криму виявився зрадником: підло "зливав" Кремлю таємну держінформацію

17 липня 2022, 12:16

Олег Кулініч брав участь у діяльності злочинних організацій.

затримання Олега Кулініча
Олег Кулініч "зливав" росіянам таємну інформацію / ДБР

Державне бюро розслідувань затримало колишнього голову Управління СБУ в Криму Олега Кулініча. Його підозрюють у держзраді. Про це повідомляє ДБР.

Як виявилося, до березня 2022 року Кулініч працював в СБУ. На початку повномасштабного вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський прийняв рішення звільнити його з посади.

За даними ДБР, Кулініч співпрацював з російськими спецслужбами і передавав їм розвіддані та іншу таємну інформацію. Це все вдалося підтвердити за допомогою ряду експертиз.

затримання Олега Кулініча
Олег Кулініч "зливав" росіянам таємну інформацію / ДБР

Також повідомляється про те, що Кулініч брав участь у діяльності злочинних організацій, які займалися на території України підривною діяльністю.

"Дії угруповання завдавали шкоди суверенітету, територіальній цілісності і недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Затриманого підозрюють у:

  • "Створенні, керівництві злочинним співтовариством або злочинною організацією, а також участю в ньому",
  • "Державній зраді",
  • "Пособництві в передачі або зборі з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю".

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Нагадаємо, стало відомо про те, що помічник начальника Херсонського УСБУ Ігор Садохін виявився зрадником. Він надав допомогу в захопленні Херсонської області. Садохін видав ворогові сітку мінних полів і координував дії російської авіації.

Інші новини:

війна в Україні СБУ російське вторгнення державна зрада
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