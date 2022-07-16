Зачистка Криму HIMARS: в ГУР оцінили ймовірність ударів далекобійними РСЗВ

У ГУР оцінили ймовірність застосування HIMARS в Криму / Колаж Фото УНІАН Lockheed Martin

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони прокоментували питання, чи може Україна використовувати американські РСЗВ HIMARS по території окупованого Криму.

Як підкреслив під час Всеукраїнського інформаційного телемарафону представник ГУР Вадим Скібіцький, на сьогоднішній день Кримський півострів став хабом переміщення всієї техніки і озброєння, яке йде з Російської Федерації в південні райони.

"Це, перш за все, скупчення військової техніки, боєприпасів і матеріалів, які зосереджуються в Криму, а потім направляються для забезпечення російських окупаційних військ", - сказав він.

"Ви також бачите, наскільки активно використовується Чорноморський флот РФ для нанесення ракетних ударів по нашій території. Перш за все, це системи Калібр, фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни, які на постійній основі несуть бойове чергування, чекають команди, а потім проводять пуски, незважаючи на час доби. Тому, це теж одна з цілей, які необхідно уразити, щоб забезпечити безпеку громадян, наших об'єктів і взагалі України", - додав Скібіцький.

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Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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