Військовий експерт пояснив, як і коли на війні почнеться перелом на користь ЗСУ / https://ua.depositphotos.com/

Помітний перелом на фронтах україно-російської війни на користь ЗСУ може статися восени, коли Україна почне отримувати військову допомогу від США в рамках ленд-лізу. Таку думку в ефірі єдиного телемарафону висловив відомий військовий експерт Петро Черник.

Фахівець вважає, що станом на кінець літа 2022 війна переходить у затяжну стадію. І ЗСУ вже вдалося зробити практично неможливе і зупинили російських окупантів, які в рази перевершували українців в чисельності і озброєнні.

"На мою думку, ми, українці, перебуваємо у фазі закріплення успіху в частині стримування "другої армії миру" на нашій території. Історичний феномен полягає в тому, що насправді 22-га армія світу, тобто українці, а насправді вся консолідована нація, що вступила в бій, зупинила чи не найбільшого монстра сучасності, що існує в природі. До завершення цієї війни ще досить далеко. По-моєму, все переходить до стадії затяжної війни", — сказав Черник.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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