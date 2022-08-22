УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий експерт пояснив, як і коли на війні почнеться перелом на користь ЗСУ

22 серпня 2022, 02:00

Відомий військовий експерт Петро Черник каже - станом на кінець літа 2022 року війна переходить у затяжну стадію. І ЗСУ зуміли зробити неможливе.

війна в Україні, вікно, армія Росії
Військовий експерт пояснив, як і коли на війні почнеться перелом на користь ЗСУ / https://ua.depositphotos.com/

Помітний перелом на фронтах україно-російської війни на користь ЗСУ може статися восени, коли Україна почне отримувати військову допомогу від США в рамках ленд-лізу. Таку думку в ефірі єдиного телемарафону висловив відомий військовий експерт Петро Черник.

Фахівець вважає, що станом на кінець літа 2022 війна переходить у затяжну стадію. І ЗСУ вже вдалося зробити практично неможливе і зупинили російських окупантів, які в рази перевершували українців в чисельності і озброєнні.

"На мою думку, ми, українці, перебуваємо у фазі закріплення успіху в частині стримування "другої армії миру" на нашій території. Історичний феномен полягає в тому, що насправді 22-га армія світу, тобто українці, а насправді вся консолідована нація, що вступила в бій, зупинила чи не найбільшого монстра сучасності, що існує в природі. До завершення цієї війни ще досить далеко. По-моєму, все переходить до стадії затяжної війни", — сказав Черник.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:15

"Держава вже банкрут": гривня може подешевшати на 20% - тривожний прогноз експерта

02:40

Різко налетить осінь: синоптики назвали дату суттєвого похолоданняВідео

02:00

Військовий експерт пояснив, як і коли на війні почнеться перелом на користь ЗСУВідео

01:30

ЗСУ дійдуть до Уралу: українській армії не буде рівних у світі - експертВідео

00:52

Учасник Холостячки одружився на своїй "до проектній" дівчині

Реклама
00:51

Прикмети на 22 серпня: які 2 речі потрібно зробити, щоб весь рік пройшов вдалоВідео

00:03

Дочка Стаса Михайлова з сумними очима відзначила 13 років у клубі, де членство коштує 300 тисяч доларів

21 серпня, неділя
23:45

"Незгодні - на вихід!": відома російська телеведуча образила українцівВідео

23:36

"Дмитро щасливий чоловік": дружина Комарова Олександра Кучеренко зачарувала фанатів елегантним луком

23:24

Байден, Джонсон, Макрон і Шольц провели термінові переговори через Україну: перші подробиціВідео

23:15

Санкції ультрабагатим росіянам не перешкода: дружина Пєскова перебила посуд у ГреціїВідео

23:10

Українські військові евакуювали примусово мобілізованих в "ЛНР": як врятуватися від окупантівВідео

22:55

"Дізналася за пару місяців до смерті": чоловік Руслани Писанки розповів про її смертельну хворобуВідео

22:29

"Ліквідують токсичні фігури": у РФ почалася боротьба еліт за місце в постпутінській Росії - експертВідео

22:14

Олена-Христина Лебідь показала "повітряні кульки" в бікіні

22:09

Харків у вогні: окупанти завдали потужного удару по містуВідео

21:55

Росія в паніці закриває повітряний простір у трьох областяхВідео

21:32

За підривом машини Дугіна стоять російські партизани: вони погрожують вбити Путіна - опозиціонерВідео

21:19

"РФ входить у військово-кадрову кризу": у Зеленського зробили заяву про переговори з ПутінимВідео

20:57

Йдуть потужні бої: де на Донбасі окупанти мають успіхиВідео

Реклама
20:32

16-річна донька Ольги Фреймут показала романтичне возз'єднання з коханим

20:10

Прикмети на 23 серпня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб не привернути трагедіюВідео

20:08

Путін переконував, що Україна і Білорусь не повинні бути незалежними державами - ШольцВідео

20:00

Наближають звільнення: прихильниця Росії в соцмережах показала місце розташування ППО в КримуВідео

19:44

США та Китай готують велику угоду щодо долі Росії – ФейгінВідео

19:37

Надя Дорофєєва зізналася, що насправді пов'язує її з Мішею КацурінимВідео

19:33

Окупанти із Запорізької АЕС потрапили до реанімації з ознаками променевої хвороби - парамедикВідео

19:32

Перевірте себе: яка родимка на тілі несе неймовірну удачуВідео

18:56

Каменських побувала в Ірпені і заспівала пісню на підтримку волонтерівВідео

18:52

Юрій Романенко. Вбивство Дар'ї Дугіної і чому Росія напередодні великого шухеруВідеоблоги

18:50

"Впаде щось міцне": Україна може влаштувати росіянам "свято" на День Незалежності - експертВідео

18:43

Путін буде створювати міф про український тероризм у МосквіПогляд

18:37

"Дуже нездоровий": Комаровський назвав діагноз Путіна

18:36

Розчарування дня: легендарний "Геракл" Кевін Сорбо закликав припинити фінансову допомогу Україні

18:27

"Прибрати хотіли дочку і батька": стало відомо, за що вбили дочку ДугінаВідео

18:23

Чоловіків забрали на війну проти України: у Довжанську на Луганщині на шахті працюють жінкиВідео

18:21

"Україна в крові, а Українка Корольова в кайфі": співачка запалила з кавказькими чоловікамиВідео

18:00

Просто хотів захопити: у Путіна "абсолютно абсурдні" причини нападу на Україну - ШольцВідео

17:31

"Москва згорить повністю": експерт розповів, що чекає РФ у разі удару по центрах прийняття рішеньВідео

17:16

19 ракетних ударів з 20-ти припадає на цивільні об'єкти: в СБУ назвали справжню мету армії РФВідео

Реклама
17:04

У Росії не змогли сформувати танковий батальйон, охочих їхати на війну мало - ГУРВідео

17:01

Святкують ромашкове весілля: на Сніданку з 1+1 Сенічкін та Барбір відзначили 9-річчя спільної роботиВідео

16:50

Евакуації з міста і хімічна атака: в Україні оновили сигнали повітряної тривогиВідео

16:32

"Рупори" Кремля відкрито погрожують Україні: пропагандисти закликають "терміново вдарити по Банковій"

16:22

Україну атакує град і спека: синоптики назвали останній спекотний деньВідео

16:09

Співробітникам урядового кварталу рекомендують з 22 по 26 серпня працювати вдома – УПВідео

16:08

"Якщо я помру як воїн - це буде найдостойніша смерть": Даніель Салем зловив кулю на фронті

15:55

Штурм РФ на півдні нарвався на потужну відповідь ЗСУ: окупанти відступили з втратамиВідео

15:54

"Він не негідник, а просто ідіот": Шендерович спробував виправдати путінського холуя Машкова

15:50

Для Росії удари по Криму рівносильні знищенню крейсера "Москва" - Юрій ШуліпаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Свята
День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти