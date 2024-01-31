Доведеться зачекати: в Раді розповіли, коли приймуть закон про мобілізацію

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, оновлений законопроект про мобілізацію Верховна Рада зможе прийняти не раніше ніж у березні.

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Депутат розповів про графік прийняття закону про мобілізацію / Колаж Главред, фото: УНІАН

30 січня Кабмін передав на розгляд Верховної Ради оновлену версію скандального законопроекту про мобілізацію. Наступним етапом для прийняття цього законопроекту буде включення його до порядку денного. Про це у своєму Телеграмі написав народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, описавши один із ймовірних сценаріїв прийняття даного законопроекту.

"Це не проблема і напевно відбудеться автоматично, так як нова сесія відкривається. Далі важливий етап – скорочення строків подання альтернативних законопроєктів від 14-ти днів до 7-ми. Це потребує окреме голосування (226+ - голосів нардепів - ред.)", - пояснив нардеп.

Він додав, що народні депутати можуть проголосувати за це не раніше ніж 6 лютого. У разі успішного прийняття рішення про скорочення строків подання альтернативних законопроектів, то проект закону про мобілізацію може бути розглянутий на найближчому пленарному тижні Верховної Ради. За словами нардепа, це може бути 6-9 лютого.

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Після цього відбудеться засідання Комітету з оборони, де буде прийняте рішення щодо підтримки урядової версії законопроєкту або однієї з альтернативних версій.

"Комітет поважний, тому раніше голосування за скорочення термінів (а це 6 лютого і далі) таке засідання не відбудеться", - уточнив він.

Депутат зазначає, що після цього законопроект про мобілізацію винесуть на голосування у першому читанні, ймовірно, не раніше 7 лютого.

Железняк вказує, що якщо законопроєкт отримає 226 голосів на першому читанні, буде потрібне ще одне голосування щодо скорочення терміну правок, для чого також потрібно 226 голосів. Якщо ця процедура пройде, депутати матимуть 7 днів на подання правок. У разі невдачі, строк буде становити 14 днів.

Після цього Комітет знову розгляне всі правки. З урахуванням навантаження і графіку Верховної Ради законопроєкт, ймовірно, не буде винесений на голосування до другого читання раніше кінця лютого.

Час винесення законопроєкту на друге читання буде залежати від рішення Комітету, проте ймовірно, що це станеться не раніше 22 лютого. У разі великої кількості правок процедура розгляду може затягнутися на кілька днів.

"Нагадаю, що під час розгляду правок в такі закони, текст може змінюватися (як було з законом про реєстр). Але після їх розгляду в залі має відбутися фінальне голосування 226+ за друге читання. Потім дуже ймовірно, що хтось з депутатів внесе блокувальну постанову і потрібно буде ще одне голосування щоб дати можливість Спікеру (Руслану Стефанчуку - ред.) підписати закон і відправити президенту. Потім президент має підписати закон", - пояснив він.

За словами Ярослава Железняка, очевидно, що закон не набуде чинності до березня, а після його прийняття передбачається ще місяць перехідного періоду.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вівторок, 30 січня, Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

За словами народного депутата, заступника комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва, серед чоловіків є достатньо потенційних резервів для відповіді на потреби Генерального штабу з оборони України від російської агресії, тому мобілізація жінок до Збройних сил України не планується.

Проект закону про мобілізацію містить багато резонансних рішень, про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк з фракції "Слуга народу".

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