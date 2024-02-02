Призов 500 тисяч осіб: в Міноборони розкрили деталі закону про мобілізацію

В Міноборони зазначили, що оновлена версія законопроекту про мобілізацію не заточена під певну кількость людей, а лише покращує механізм мобілізації

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Чому в законі про мобілізацію не йдеться про призов 500 тисяч осіб / Колаж Главред, фото: УНІАН

Новий законопроєкт щодо мобілізації в Україні не визначає конкретну кількість призовників, яку потрібно залучити до Збройних Сил, а зосереджується на створенні нового механізму та удосконаленні процедури набору людей до армії. Про це заявив начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.

Він відзначає, що новий законопроект, який регулює питання мобілізації в Україні не був створений для набору до ЗСУ певної кількості людей.

"Ми говоримо про створення того механізму, який доєднає до війська стільки людей, скільки потрібно. І вже далі цю цифру буде диктувати реальність бойових дій з одного боку, і спроможність, власне, цього мобілізаційного механізму залучити людей до війська, спроможність держави за певний час певну кількість людей всім забезпечити й так далі", - зазначив Павлюк. відео дня

Він зауважив, що всі заходи, передбачені у цьому законопроєкті, не будуть введені одразу.

"Там багато механізмів треба створювати. Це стосується багато чого, багато положень вимагають ще окремої нормативної бази. Це нормально. Інша справа, що в умовах війни ми прагнемо, щоб це якнайшвидше запрацювало. Роботи ще багато", - сказав він.

Він зазначив, що для України найкращим варіантом було б, якби цей механізм мобілізації вже був вдосконалений. За його словами в Міноборони сподіваються на якомога швидше прийняття поданого до Верховної Ради нового законопроекту про мобілізацію.

"Ми розраховуємо, що якнайшвидше буде і підтримано законопроєкт в парламенті й згодом підписано президентом", - зазначив представник Міноборони.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 січня Кабмін вніс до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Наступним кроком для ухвалення цього законопроєкту буде його включення до порядку денного. Про це народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк написав у своєму Телеграмі, описавши один з можливих сценаріїв прийняття цього законопроекту.

За словами народного депутата Єгора Чернєва, Україна може прийняти новий законопроект про мобілізацію, але це не відбудеться швидко через "суперечливі норми".

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