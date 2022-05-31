Не хочуть воювати: під Сєвєродонецьком солдати РФ стріляють один одному в ноги

Військові Рф не хочуть брати участь у бойових діях / Фото УНІАН

Російські військові не хочуть брати участь у бойових діях в Україні та шукають будь-які способи, щоб цього уникнути. Путінські вояки готові навіть піти на те, щоб їм прострелили ноги.

Як пише 24 канал з посиланням на джерело в спецслужбах, кадрові російські військові під Сєвєродонецьком домовляються з кимось із товаришів по службі та стріляють один одному в ноги.

Внаслідок отриманих травм окупантів забирають в госпіталь. Таким чином російські військові уникають бойових дій.

Як повідомляв Главред, за даними британської розвідки, Росія втратила величезну кількість офіцерів середньої та молодшої ланки. Надалі це призведе до зниження бойового духу солдатів і поганої дисципліни військ.

При цьому російські солдати готові вбивати своїх генералів, які змушують їх йти в наступ. Про це свідчить чергове перехоплення розмови, опубліковане Службою безпеки України.

Ситуація в Сєвєродонецьку

30 травня російським військам вдалося прорватися всередину Сєвєродонецька. Як повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, там йде вуличний бій, тому жителям міста небезпечно виходити з укриттів.

31 травня голова Луганської ОВА уточнив, що частина Сєвєродонецька перебуває під контролем росіян, але ризику оточення міста. Тривають вуличні бої в Сєвєродонецьку, захисники України намагаються вибити окупантів до околиць.

Вся територія вільної Луганщини під постійними обстрілами, ворог немає успіху у Тошківці, Золотому та на Лисичанському напрямку.

Трасу Лисичанськ-Бахмут окупанти не контролюють, але щільно обстрілюють, пересування нею - небезпечне.

За даними ЗМІ, російські окупанти відмовилися від варіанту одночасного захоплення всієї території Донбасу, включаючи Донецьку та Луганську області.

За планами Кремля, першою має бути захоплена Луганщина. При цьому встановлено термін її окупації до 1 червня.

Водночас терміном окупації Донецької області військовим керівництвом РФ визначено 1 липня.

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