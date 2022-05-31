Путін встановив терміни захоплення Донецької та Луганської областей: ЗМІ назвали дати

Окупантам встановили терміни захоплення Донбасу / Reuters

Російські окупанти відмовилися від варіанту одночасного захоплення всієї території Донбасу, включаючи Донецьку і Луганську області.

Як повідомляє Канал 24 з посиланням на джерела в українських спецслужбах, президент Росії Володимир Путін поставив завдання російським військовим вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Зазначається, що за планами Кремля, першою має бути захоплена Луганська область. При цьому встановлено термін її окупації до 1 червня.

Водночас терміном окупації Донецької області військовим керівництвом РФ визначено 1 липня.

Додамо, що ситуація з Донецькою областю для росіян набагато складніша, ніж у Луганській області.

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України на півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, змогли просунутися вперед в середньому на 8-10 км.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко В ефірі національного телемарафону, про успішні дії Захисників України стало відомо ввечері в неділю, 29 травня.

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