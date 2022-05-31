"До серця цей солдат притискає унітаз": Невзоров показав, як "герої" РФ стали злодіями і ґвалтівниками

Невзоров показав, як "герої" РФ стали злодіями і ґвалтівниками / t.me/nevzorovtv, скріншот

Російський журналіст-опозиціонер Олександр Невзоров показав, як Росія своїми ж руками зруйнувала міф про силу "другої армії світу" і принизила свого солдата.

У своєму Telegram-каналі Невзоров опублікував фото фігурок солдатів РФ, які притискають до серця крадені унітази.

Журналіст підкреслив, що ця війна знищила багато, і супроводив пост фото діорами литовця Томаса Упскаса про звірства російської армії в Україні під назвою "Брати по зброї".

"Ось такі фігурки тепер представлятимуть у вітринах і колекціях солдатів Росії. Світ попрощався з міфом про російського солдата. Більше немає героя-богатиря. Немає великодушного друга. І до серця цей солдат притискає не "врятовану дитину" а унітаз, який вдалося виламати в українській хаті. Ця війна знищила дуже багато. Вона ж поховала і той образ, що майже сто років створювався пропагандою. Після цієї війни, російський солдат-злодій, окупант, ґвалтівник і боягузливий вбивця, бездумно виконуючий злочинні накази. Змінити новий імідж вже не вийде", - упевнений Невзоров.

t.me/nevzorovtv

t.me/nevzorovtv

Нагадаємо, путінські війська залишили після себе на окупованих територіях смерть і розруху. Вони вбивали, катували, гвалтували мирних жителів, а ще грабували будинки і магазини.

Нардеп, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович спробував пояснити причини таких неадекватних дій армії Росії.

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