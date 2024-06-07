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Удар по Україні 7 червня: в "Укренерго" оцінили ймовірність блекауту

Юрій Берендій
7 червня 2024, 10:13
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Енергетики зазначають, що ціль російських окупантів полягає в тому, щоб зробити в Україні тотальний блекаут, однак, наразі передумов для цього немає.
Удар по Україні 7 червня: в 'Укренерго' оцінили ймовірність блекауту
В "Укренерго" оцінили ймовірність тотального блекауту в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

В "Укренерго" виключили можливість системної аварії в енергосистемі України (блекауту) за умови відсутності нових масованих ракетно-дронових ударів країни-агресора Росії. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на коментар компанії "Укренерго".

У "Укренерго" пояснюють, що блекаут - це серйозна системна аварія, коли порушується баланс між наявною енергією в системі та споживанням, і "Укренерго" не має контролю над роботою системи.

У компанії, яка є оператором системи передачі електроенергії в Україні наголошують, що важливо розрізняти блекаут від контрольованих відключень, які "Укренерго" використовує для балансування системи у разі дефіциту електроенергії.

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"Наразі "Укренерго" не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів", - зазначили в "Укренерго".

Крім того, заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону зазначив, що внаслідок російського масованого удару по Україні 7 червня, об'єкти енергетики України не зазнали пошкоджень.

"На щастя, за рахунок останньої атаки немає уражених об'єктів енергетики", – зазначив Колісник.

Однак, він наголосив, що головною ціллю російських ракетно-дронових ударів залишається повний блекаут на всій території України.

"Його мета – тотальний блекаут, тому ми повинні враховувати всі можливі сценарії", – уточнив заступник міністра.

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - графіки погодинних відключень

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у п'ятницю, 7 червня, українці знову будуть відключені від електропостачання за графіками. У областях, де виявлено перевищення лімітів, будуть застосовані аварійні обмеження.

Атаки Росії на енергетичні об'єкти значно погіршили ситуацію в енергосистемі, навіть у порівнянні з 2022 та 2023 роками. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Росія зараз намагається завдати ударів по маневрових потужностях. Галущенко також зазначив, що найбільші руйнування зафіксовані на об'єктах теплової та гідрогенерації, а також у системі передавання.

У найближчі дні ситуація в енергосистемі України покращиться, оскільки введено в експлуатацію додатковий блок на атомній електростанції. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький.

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