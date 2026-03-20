ПДВ для ФОП, військовий збір і оподаткування посилок: новий законопроєкт Мінфіну

Закон набере чинності з 1 січня 2027 року для цифрових платформ та міжнародного обміну інформацією.

Новий "податковий пакет" від Мінфіну

Коротко:

Мінфін представив великий законопроєкт про ПДВ

Вводиться автоматичний міжнародний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи

Україна має ухвалити пакет податкових заходів вже до кінця березня

Міністерство фінансів України представило законопроєкт, який інтегрує податкові зобов’язання України перед МВФ у єдиний документ.

Він передбачає обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ для ФОП із доходом від 4 млн грн на рік, запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи від цифрових платформ і оподаткування таких доходів, зокрема на сервісах Uklon та OLX.

ПДВ для ФОП

Згідно з документом, ФОПи з доходом від 4 млн грн на рік повинні будуть стати платниками ПДВ з 1 січня 2027 року. Для них планують зробити звітний період календарним кварталом і застосовувати символічні штрафи по 1 грн за перші п’ять порушень протягом року. Це стосуватиметься затримок у реєстрації податкових накладних або помилок у їх нарахуванні та сплаті.

Крім того, платники ПДВ зможуть складати зведені податкові накладні, якщо продають товари чи послуги неплатникам ПДВ, і робити це не пізніше останнього дня місяця.

Військовий збір

Сплата військового збору продовжується на період дії воєнного стану до набрання чинності рішення Верховної Ради про завершення реформи Збройних Сил України. Для фізичних осіб – підприємців (ФОП) – платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи Мінфін хоче встановити його на рівні 10% від однієї мінімальної заробітної плати (у 2026 році – 850 грн), а платників єдиного податку третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів) – 1% від доходу.

Оподаткування доходів, отриманих від цифрових платформ

Мінфін пропонує знизити ставку податку на доходи від цифрових платформ із 18% до 5%. Якщо сума доходу за рік не перевищує еквівалент €2000, платити податок взагалі не потрібно.

Для цього не потрібно відкривати окремий рахунок у банку – можна використовувати вже існуючі особисті рахунки.

Оподаткування посилок

Якщо сумарна вартість товарів не перевищує €150, їх оподатковуватимуть за спрощеною схемою. Посилки до €45 для особистого чи сімейного використання взагалі не будуть обкладатися ПДВ.

Податок буде нараховувати та сплачувати відправник через електронну платформу, а компанія-нерезидент, яка здійснює продаж, повинна вести облік таких операцій.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що прийняття законопроєкту дозволить додатково залучити до державного бюджету України податкові надходження в сумі приблизно 60 млрд грн в розрахунку на рік та запобігти втратам надходжень військового збору після припинення або скасування воєнного стану.

Україна має ухвалити описаний вище пакет податкових заходів вже до кінця березня 2026 року, відповідно до вимог МВФ. Закон набере чинності з 1 січня 2027 року для цифрових платформ та міжнародного обміну інформацією.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 10 березня Верховна Рада не підтримала законопроєкт, що мав запустити автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи - від сервісів перевезень до маркетплейсів і онлайн-оренди житла. Документ, який стосувався оподаткування заробітків користувачів Bolt, Booking, Glovo, OLX та інших інтернет-майданчиків, не набрав необхідної кількості голосів: "за" проголосували лише 168 депутатів.

Також відомо, що після завершення війни в Україні можуть запровадити окремий податок, кошти з якого спрямують на післявоєнну відбудову країни. Водночас до закінчення бойових дій введення такого податку не передбачається.

Про джерело: Міністерство фінансів України Міністерство фінансів України (Мінфін України) — центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, а також визначає політику у митній та податковій сфері. Міністерство відповідає за те, щоб створювати фінансове забезпечення для виконання державних функцій та умови для стабільного розвитку економіки шляхом ефективного, збалансованого, неупередженого та прозорого управління державними фінансами, пише Вікіпедія.

