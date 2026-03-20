Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ПДВ для ФОП, військовий збір і оподаткування посилок: новий законопроєкт Мінфіну

Марія Николишин
20 березня 2026, 11:08
Закон набере чинності з 1 січня 2027 року для цифрових платформ та міжнародного обміну інформацією.
Новий "податковий пакет" від Мінфіну / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

  • Мінфін представив великий законопроєкт про ПДВ
  • Вводиться автоматичний міжнародний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи
  • Україна має ухвалити пакет податкових заходів вже до кінця березня

Міністерство фінансів України представило законопроєкт, який інтегрує податкові зобов’язання України перед МВФ у єдиний документ.

Він передбачає обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ для ФОП із доходом від 4 млн грн на рік, запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи від цифрових платформ і оподаткування таких доходів, зокрема на сервісах Uklon та OLX.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

ПДВ для ФОП

Згідно з документом, ФОПи з доходом від 4 млн грн на рік повинні будуть стати платниками ПДВ з 1 січня 2027 року. Для них планують зробити звітний період календарним кварталом і застосовувати символічні штрафи по 1 грн за перші п’ять порушень протягом року. Це стосуватиметься затримок у реєстрації податкових накладних або помилок у їх нарахуванні та сплаті.

Крім того, платники ПДВ зможуть складати зведені податкові накладні, якщо продають товари чи послуги неплатникам ПДВ, і робити це не пізніше останнього дня місяця.

Військовий збір

Сплата військового збору продовжується на період дії воєнного стану до набрання чинності рішення Верховної Ради про завершення реформи Збройних Сил України. Для фізичних осіб – підприємців (ФОП) – платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи Мінфін хоче встановити його на рівні 10% від однієї мінімальної заробітної плати (у 2026 році – 850 грн), а платників єдиного податку третьої групи (ФОП та юридичних осіб) (крім електронних резидентів (е-резидентів) – 1% від доходу.

Оподаткування доходів, отриманих від цифрових платформ

Мінфін пропонує знизити ставку податку на доходи від цифрових платформ із 18% до 5%. Якщо сума доходу за рік не перевищує еквівалент €2000, платити податок взагалі не потрібно.

Для цього не потрібно відкривати окремий рахунок у банку – можна використовувати вже існуючі особисті рахунки.

Оподаткування посилок

Якщо сумарна вартість товарів не перевищує €150, їх оподатковуватимуть за спрощеною схемою. Посилки до €45 для особистого чи сімейного використання взагалі не будуть обкладатися ПДВ.

Податок буде нараховувати та сплачувати відправник через електронну платформу, а компанія-нерезидент, яка здійснює продаж, повинна вести облік таких операцій.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що прийняття законопроєкту дозволить додатково залучити до державного бюджету України податкові надходження в сумі приблизно 60 млрд грн в розрахунку на рік та запобігти втратам надходжень військового збору після припинення або скасування воєнного стану.

Україна має ухвалити описаний вище пакет податкових заходів вже до кінця березня 2026 року, відповідно до вимог МВФ. Закон набере чинності з 1 січня 2027 року для цифрових платформ та міжнародного обміну інформацією.

Податки - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 10 березня Верховна Рада не підтримала законопроєкт, що мав запустити автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи - від сервісів перевезень до маркетплейсів і онлайн-оренди житла. Документ, який стосувався оподаткування заробітків користувачів Bolt, Booking, Glovo, OLX та інших інтернет-майданчиків, не набрав необхідної кількості голосів: "за" проголосували лише 168 депутатів.

Також відомо, що після завершення війни в Україні можуть запровадити окремий податок, кошти з якого спрямують на післявоєнну відбудову країни. Водночас до закінчення бойових дій введення такого податку не передбачається.

Читайте також:

Про джерело: Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів України (Мінфін України) — центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, а також визначає політику у митній та податковій сфері. Міністерство відповідає за те, щоб створювати фінансове забезпечення для виконання державних функцій та умови для стабільного розвитку економіки шляхом ефективного, збалансованого, неупередженого та прозорого управління державними фінансами, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

податки ПДВ налогообложение ФОП Міністерство фінансів новини України
Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти