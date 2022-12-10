"Називайте речі своїми іменами": Кулеба жорстко наїхав на Папу Римського

Міністр закордонних справ України закликав Ватикан покласти відповідальність за війну на Росію.

Кулеба жорстко "наїхав" на Папу Римського / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія

Папі Римському Франциску потрібно почати "називати речі своїми іменами", а не шукати винного в продовженні війни в особі президента України Володимира Зеленського. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю іноземним журналістам.

Він закликав Ватикан "покласти відповідальність на Росію".

"Не намагайтеся використовувати наступний аргумент: "Я намагаюся вирішити цю проблему, тому я не можу називати речі своїми іменами, я повинен бути нейтральним у своїх публічних коментарях, інакше це відлякує росіян. Це те, що ми не приймаємо", - сказав Кулеба.

Міністр пояснив, що Папа Римський удає, що він займає позицію нейтралітету і намагається довести, що нібито обидві сторони несуть частину відповідальності за продовження війни в Україні. Кулеба вважає неправильним те, що Франциск закликає Зеленського бути відкритим до "серйозних пропозицій миру", натякаючи, що він нібито не хоче сідати за стіл переговорів з Путіним.

"Коли ви говорите: "Я закликаю президента Путіна припинити війну" - це цілком логічно, тому що президент Путін почав війну і це те, що ви наказуєте йому робити. Але, закликаючи Зеленського бути відкритим до серйозних мирних переговорів, Папа створює враження, що український президент не відкритий до мирних пропозицій і що його потрібно закликати бути відкритим до них, що просто не відповідає дійсності", - сказав Кулеба.

Переговори Росії та України

8 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву про завершення війни в Україні. За його словами, "конфлікт може закінчитися і завтра", і залежить це від президента України Володимира Зеленського. Таким чином Пєсков натякнув на те, що Україна повинна піти на терористичні умови країни-агресора.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в черговий раз виступив за переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. На його думку, важливо, щоб діалог з Кремлем тривав попри "глибокі розбіжності".

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що глава країни-агресора Росії Володимир Путін не може бути суб'єктом переговорів зі світом, оскільки у нього більше немає політичних перспектив у своїй же державі. Шанс для російської держави зберегтися - перезавантаження еліт.

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