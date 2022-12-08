"Може бути і завтра": у Кремлі зробили цинічну заяву про завершення війни в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для закінчення війни з Росією нібито має бути бажання президента України Володимира Зеленського.

Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву про завершення війни в Україні / Фото УНІАН

У Кремлі в черговий раз поклали відповідальність за закінчення війни на Україну. Зокрема, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "конфлікт може закінчитися і завтра".

Речник Кремля зазначив, що для закінчення війни нібито має бути бажання президента України Володимира Зеленського. Таким чином Пєсков натякнув на те, що Україна повинна піти на терористичні умови країни-агресора.

"Тут можна міркувати до посиніння. Зеленський знає, коли це все може закінчитися. Це може закінчитися завтра при бажанні", – сказав Пєсков у коментарі пропагандистським російським ЗМІ.

Цікаво, що ще вчора сам російський диктатор Путін говорив, що війна проти України "може стати тривалим процесом". Захоплення окупантами деяких українських територій він назвав "значущим результатом".

7 грудня Путін також вперше назвав війною російське вторгнення, яке раніше він іменував "спеціальною військовою операцією". Водночас він не забув звинуватити у початку війни Україну.

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