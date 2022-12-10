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Навіщо Путін весь час просить переговорів з Україною: в ISW розкрили підступний задум Кремля

10 грудня 2022, 07:42
Переговори з Україною Росії потрібні для перепочинку на фронті. Але Київ та Москва далекі від такої угоди. Тому Кремль проводить інформаційну кампанію.
Путина
Володимир Путін / Фото kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін постійно використовує заклики до переговорного процесу, щоб ізолювати Україну від підтримки західних партнерів. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Президент РФ прагне використовувати будь-яке припинення вогню та вікно для діалогу, щоб дати своїм військовим час для відновлення сил, таким чином позбавивши Україну ініціативи, вважають експерти ISW.

"Однак угода про припинення вогню, яка буде досягнута досить швидко, щоб дозволити військам РФ відпочити й переозброїтися цієї зими, вкрай малоймовірна", - йдеться у повідомленні.

Фахівці підкреслили, що для переговорів про тривале припинення вогню на всьому театрі бойових дій потрібен час, а Росія та Україна дуже далекі від будь-якої такої угоди.

"Більш імовірно, що Путін розпалює дискусії про припинення вогню насамперед як частину інформаційної операції, спрямованої на посилення розколу між Україною та її прихильниками, зображуючи Київ як строну, яка не бажає розмовляти", - додали в Інституті вивчення війни.

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8 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву про завершення війни в Україні. За його словами, "конфлікт може закінчитися і завтра", і залежить це від президента України Володимира Зеленського. Таким чином Пєсков натякнув на те, що Україна повинна піти на терористичні умови країни-агресора.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в черговий раз виступив за переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. На його думку, важливо, щоб діалог з Кремлем тривав попри "глибокі розбіжності".

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що глава країни-агресора Росії Володимир Путін не може бути суб'єктом переговорів зі світом, оскільки у нього більше немає політичних перспектив у своїй же державі. Шанс для російської держави зберегтися - перезавантаження еліт.

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війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України
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