Потужний удар ЗСУ на Запоріжжі: знищено та поранено сотні окупантів РФ

Ліквідовано сотні окупантів та десятки одиниць військової техніки РФ, розповів Іван Федоров.

ЗСУ вдарили по окупантах РФ на Запоріжжі / 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Українські військові підтверджують ураження району зосередження окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому в Facebook.

Підкреслюється, що до 150 загарбників отримали поранення, 50 з них доставлені в лікарню в місті Мелітополь. Інформація про ліквідованих уточнюється.

Подробиці знищення окупантів на Запоріжжі

У свою чергу мер Мелітополя Іван Федоров уточнив в ефірі національного телемарафону, що ЗСУ та сили опору знищили близько 10 ворожих угруповань.

За його даними, ліквідовано сотні окупантів та десятки одиниць військової техніки РФ.

Окупанти вже не знають куди складати тіла поранених і вбитих, підкреслив співрозмовник.

Він каже, що лікарні наразі окупованих населених пунктів Запорізької області переповнені пораненими російськими військовими.

За його словами, не вистачає місць і в морзі Мелітополя. Тому окупанти або знищують тіла у двох крематоріях Токмака, або закопують сотні "своїх" у братських могилах.

Федоров додав, що в ніч з 7 на 8 грудня в селі Переможне поблизу Якимівки 50 окупантів покинули свої позиції, їх так і не виявили.

Раніше повідомлялося, що у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК з-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", - зазначив він.

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