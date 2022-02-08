Назвали найприбутковіші та збиткові банки України - повний список

Названо найприбутковіші банки України / УНІАН

За підсумками 2021 року з 71 платоспроможних банків України 66 фінустанов були прибутковими, а збитки отримали лише п'ять з них, повідомляє Нацбанк у вівторок, 8 лютого.

Державні банки минулого року заробили 42,7 млрд гривень, з яких платитимуть дивіденди державі. Ще 22,3 млрд гривень заробили банки іноземних груп, а 12,6 млрд гривень – банки з приватним капіталом.

Першу десятку очолив державний ПриватБанк із прибутком 35,1 млрд гривень (+44% проти 2020 року).

Також серед найбільш прибуткових банків:

Райффайзен банк австрійської групи Raiffeisen,

ПУМБ,

державний Укргазбанк

дочка російського Ощадбанку МР Банк.

У той же час збитковими 2021 рік виявилися п'ять банків:

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АЛЬПАРІ Банк (-6,1 млн гривень),

Український банк реконструкції та розвитку (-27,9 млн гривень),

БТА Банк (-32 мл гривень),

Юнекс Банк (-50 млн гривень) ,

Правекс Банк (-266,2 млн.гривень).

Раніше Главред писав про те, що в п'ятницю, 4 лютого, в Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку. Керівництво банку оголосило винагороду за інформацію про злочин.

Нагадаємо також про те, що ПриватБанк заблокувавши карти клієнта, який не так давно продав квартиру. Від чоловіка зажадали підтвердити походження цих коштів. Ще один клієнт банку розповівши, що попередньо його ніхто не попереджав про блокування рахунків, а обмеження ввели в неробочий день.

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