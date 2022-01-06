У Харкові жінка поскаржилася на 500 "сувенірних" гривень з банкомату "Ощада": у банку спростовують

В Ощадбанку кажуть - ситуація, що банкомат видав сувенірну купюру, категорично неможлива - навіть в теоретичному вигляді. Тому як всі гроші перевіряються.
У Мережі українка опублікувала інформацію про те, що банкомат Ощадбанка нібито видав сувенірну купюру в 500 гривень. Такі дані були викладені в Telegram-каналі "Харків 1654".
"Моїй свекрусі банкомат Ощадбанку видав сувенірні 500 гривень. Чверть пенсії полетіли в трубу і нікому нічого не доведеш", – йдеться в повідомленні.
Користувачка навіть вказала адресу, де розміщений банкомат - проспект Гагаріна 173-в. "Попередьте людей, будь ласка, щоб відразу перевіряли гроші при знятті в банкоматі", - написала вона.
В Ощадбанку в коментарі порталу "Обозреватель" розповіли, що така ситуація практично неможлива.
"Ситуація, що банкомат видав сувенірну купюру, неможлива навіть теоретично. Перед завантаженням в пристрій всі банкноти проходять багаторазову ретельну перевірку, повністю виключає подібну ситуацію", - сказали в Державній фінансовій установі.
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Нагадаємо, раніше клієнти державного "Приватбанку" скаржаться на проблеми в роботі банкоматів фінасової установи. Вони говорять про те, що апарати під час операцій списують грошові кошти з картки, однак купюри не видаються.
Подібні випадки фіксуються людьми в багатьох містах. Ряд клієнтів пише, що вони збираються звернутися в НБУ з метою врегулювання ситуації, так як відповіді банку не дозволяють вирішити проблему, а гроші назад не повертаються.
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