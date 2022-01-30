ПриватБанк блокує картки: від клієнтів вимагають "відзвітувати" про походження коштів

Клієнт ПриватБанку не може користуватися кругленькою сумою.
ПриватБанк заблокував карти клієнта, який не так давно продав квартиру. Від чоловіка зажадали підтвердити походження цих коштів.
Як розповів незадоволений клієнт на порталі Мінфін, при вході в Приват24 він виявив, що всі його карти заблоковані.
"В якості причини зазначено, що операції по ним здалися банку підозрілими. Також була вимога надання моїх особистих даних і фото документа, що підтверджує походження коштів. На одній з моїх карт залишок зараз становить 390 571,54 грн., ці кошти в основному були внесені на карту в грудні 2021 і були отримані в результаті продажу квартири", - розповів клієнт Приватбанку.
Чоловік зазначив, що він вже вказав особисті дані і завантажив фото договору купівлі-продажу цієї квартири в Приват-24.
читайте такожПриватБанк заборонив знімати гроші з рахунків: від клієнта вимагають довести законність коштів"Найголовніше-невідомо, чи будуть взагалі тепер мої карти розблоковані. Якщо так, то скільки часу може зайняти розгляд моїх даних і документів для зняття блокування - незрозуміло. Прощайте, чималі грошики. Ніби продати свою квартиру це злочин", - підсумував клієнт банку.
Відповідь ПриватБанку
У фінустанові такі дії пояснюють вимогами чинного законодавства України та нормативно правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності.
Співробітники банку також відзначили, що надані Клієнтом документи вже успішно перевірені, але розблоковані його рахунки - не повідомляється.
Раніше ми повідомляли, що клієнт Приватбанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит у банку на покупку авто під заставу цього авто. У підсумку транспортний засіб йому довелося повернути банку.