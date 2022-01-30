ПриватБанк блокує картки: від клієнтів вимагають "відзвітувати" про походження коштів

ПриватБанк заблокували картки клієнта / УНІАН

ПриватБанк заблокував карти клієнта, який не так давно продав квартиру. Від чоловіка зажадали підтвердити походження цих коштів.

Як розповів незадоволений клієнт на порталі Мінфін, при вході в Приват24 він виявив, що всі його карти заблоковані.

"В якості причини зазначено, що операції по ним здалися банку підозрілими. Також була вимога надання моїх особистих даних і фото документа, що підтверджує походження коштів. На одній з моїх карт залишок зараз становить 390 571,54 грн., ці кошти в основному були внесені на карту в грудні 2021 і були отримані в результаті продажу квартири", - розповів клієнт Приватбанку.

Чоловік зазначив, що він вже вказав особисті дані і завантажив фото договору купівлі-продажу цієї квартири в Приват-24.

читайте такожПриватБанк заборонив знімати гроші з рахунків: від клієнта вимагають довести законність коштів"Найголовніше-невідомо, чи будуть взагалі тепер мої карти розблоковані. Якщо так, то скільки часу може зайняти розгляд моїх даних і документів для зняття блокування - незрозуміло. Прощайте, чималі грошики. Ніби продати свою квартиру це злочин", - підсумував клієнт банку.

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Відповідь ПриватБанку

У фінустанові такі дії пояснюють вимогами чинного законодавства України та нормативно правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності.

Співробітники банку також відзначили, що надані Клієнтом документи вже успішно перевірені, але розблоковані його рахунки - не повідомляється.

Відгук про ПриватБанк / minfin.com.ua

Раніше ми повідомляли, що клієнт Приватбанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит у банку на покупку авто під заставу цього авто. У підсумку транспортний засіб йому довелося повернути банку.