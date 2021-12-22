Назвався лікарем і попросив роздягнутися: чоловік розбещував 7-річну дівчинку в шкільному туалеті

У львівській школі чоловік чіплявся до 7-річної дівчинки – його затримала поліція / УНН

У Львові правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, який проник в туалет однієї зі шкіл і чіплявся до 7-річної дівчинки.

В поліцію звернулася мама дитини, повідомляють у відділі комунікації поліції Львівщини. Зі слів жінки, її семирічна донька розповіла їй про інцидент, який трапився у шкільному туалеті. Коли дівчинка перебувала в туалеті, туди зайшов чоловік і почав до неї чіплятися.

"Про подію у поліцію повідомила мати семирічної учениці другого класу однієї з львівських шкіл. За словами заявниці, невідомий чоловік, перевдягнувшись у жіночий одяг, зайшов у шкільний туалет, коли там перебувала її донька, та намагався вчинити щодо дитини розпусні дії", – зазначають у поліції.

Як сторонній чоловік зміг потрапити у школу

Як пише місцеве видання Lviv.vgorode, чоловік проник до шкільного туалету, скориставшись відсутністю охоронця на вході до навчального закладу. Коли він зустрів в жіночому туалеті дівчинку, то назвався лікарем і попросив роздягнутися.

Вчителька помітила тривалу відсутність дитини на уроці і попрямувала за нею. Коли чоловік побачив педагога, яка зайшла до туалету, то штовхнув жінку і вибіг зі школи. Невідомо, чи встиг він завдати дитину шкоди.

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Відео, як чоловік проник у школу, опублікував місцевий портал "Varta1".

Чоловіка, який розбещував дитину, шукали по всьому місту

Чоловіка не одразу вдалося спіймати – для цього додатково залучили оперативників кримінальної поліції та співробітників інших служб поліції Львівщини. Також поліцейські зверталися до громадян із проханням допомогти встановити особу зловмисника.

Зрештою 50-річного чоловіка виявив на одній з вулиць Львова наряд Нацгвардії. Його одразу затримали.

"Невдовзі слідчі повідомлять розшуканому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України", – наголосили в поліції.

Згідно з цією статтею, чоловік за скоєне може потрапити за ґрати на строк від 5 до 8 років.

Чоловіка довелося шукати по всьому Львову / Поліція Львівської області

Нагадаємо, у Харкові батько розбещував 10-річну доньку і знімав дитячу порнографію. Про розбещення спільної доньки колишнім чоловіком у поліцію повідомила мама дівчинки. За такі дії чоловіка судитимуть.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині чоловік розбещував свою 14-річну доньку, залякував її та облив обличчя дівчини сірчаною кислотою. За це чоловік тепер потрапить за ґрати на 8 років і 6 місяців.

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