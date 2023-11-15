У Харкові затримали доцента, який коригував удари РФ по місту

49-річний місцевий житель за завданням ГРУ фіксував наслідки ракетних ударів по одному з оборонних підприємств, яке неодноразово піддавалося обстрілу.

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СБУ викрила доцента Харківського університету, який працював на російське ГРУ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Доцент одного з харківських університетів працював на російське ГРУ та коригував удари країни-агресора Росії по військовій та критичній інфраструктурі Харкова. Його затримали співробітники Служби безпеки України у власному будинку в Харкові.

Як повідомляє пресслужба СБУ, 49-річного доцента російська військова розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

Чоловіка затримали у власному будинку / Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних і артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку російсько-окупаційних військ.

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Також зловмисник відстежував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, зокрема, з боєприпасами та амуніцією українських воїнів. Ще одним завданням доцента було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.

Доцент передавав розвіддані в російське ГРУ через месенджер у вигляді текстових повідомлень і відміток на електронних картах.

Російський агент спілкувався з ГРУ через месенджери / facebook.com/SecurSerUkraine

Чоловік передавав РФ дані про ЗСУ / facebook.com/SecurSerUkraine

Листування російського агента / facebook.com/SecurSerUkraine

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон та комп'ютерну техніку з доказами співпраці з агресором.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч.2 ст. 111 КК (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляв Главред, кіберфахівці Служби безпеки України затримали агента російських спецслужб, який скорегував повітряну атаку Росії на Харків 6 жовтня 2023 року.

Того дня окупанти застосували по обласному центру ракети типу "Іскандер". Внаслидок ворожого удару загинули двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопчик. Десятки цивільних отримали поранення. Значні руйнування пошкодження отримали і кілька житлових будинків у центрі Харкова.

Також контррозвідка Служби безпеки України викрила ще двох спільників держави-агресора Росії, які збирали розвіддані щодо розташування Сил оборони та наслідків повітряних атак РФ у містах Київ та Черкаси. Обидва були затримані, один з них, зокрема, напередодні виїзду в Росію.

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