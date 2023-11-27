У СБУ відреагували на заяву Данілова про російських шпигунів в Україні

Впродовж 2022-2023 років СБУ викрила понад 2 тисячі зрадників і встановила понад 300 агентів іноземних спецслужб.

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У СБУ відреагували на заяву Данілова / колаж: Главред, фото: РНБО, УНІАН

У Службі безпеки України пояснили, що слова секретаря РНБО Олексія Данілова про нібито шпигунів РФ у СБУ неправильно інтерпретували. Насправді ж, це не відповідає дійсності, а спецслужби регулярно нейтралізують будь-які спроби ворога використати ворожу агентуру.

"Протидія спробам ворожих спецслужб налагодити свої агентурні мережі та дестабілізувати ситуацію в Україні є одним із ключових напрямків діяльності СБУ. Ми фіксуємо такі прояви та системно й ефективно нейтралізуємо діяльність тих, хто має намір шкодити державній безпеці", - заявили в пресслужбі СБУ для РБК-Україна

У відомстві нагадали, що протягом 2022-2023 років Служба безпеки викрила понад 2 тисячі зрадників і встановила понад 300 агентів іноземних спецслужб.

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"Серед викритих у тому числі - народні депутати Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубінський, екс-очільник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та інші", - зазначили в СБУ.

Такі результати, зокрема, стали наслідком того, що СБУ посилила напрям контррозвідувальної діяльності, змінила кадрові підходи до своєї роботи та пройшла шлях внутрішнього очищення, акцентували в спецслужбі.

"Служба безпеки України нейтралізує будь-які спроби російських ФСБ та ГРУ використовувати свій агентурний потенціал в умовах війни, і робить усе можливе, щоб ворожі мережі були повністю викорінені", - підсумували в пресслужбі.

Нагадаємо, що Данілов заявив, що Росія масово активізувала своїх шпигунів в Україні. Росія намагається скористатися так званою "напругою" між президентом та головнокомандувачем Збройних сил України.

На початку листопада секретар РНБО також попереджав про активізацію агентів Кремля в Україні. РФ почала масово масово розганяти фейки про нібито "великий розкол" між політичним і військовим командуванням України.

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