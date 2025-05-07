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"НАТО нам допоможе": гендерна радниця ЗСУ виступає за строкову службу для жінок

Віталій Кірсанов
7 травня 2025, 19:49
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Оксана Григор'єва висловила свою думку, чи потрібна в Україні примусова мобілізація жінок.
Гендерна радниця ЗСУ виступає за строкову службу для жінок
Гендерна радниця ЗСУ виступає за строкову службу для жінок / колаж: Главред, фото: Facebook / Сухопутні сили ЗСУ, ua.depositphotos.com

Що сказала Оксана Григор'єва:

  • Потрібно відновити строкову службу для жінок
  • В Україні немає жодного руху за мобілізацію жінок

Українське суспільство зараз не готове до примусової мобілізації жінок, але є сенс відновити строкову службу, до якої залучатимуть жінок. Таку думку висловила радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва, пише Нromadske.

"Я, припустимо, за те, щоб відновити строкову службу. Нехай ці дівчата будуть проходити це навчання навіть за кордоном. Тут НАТО нам допоможе. Але їх потрібно готувати", - зазначила вона.

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Також її запитали, чи потрібна Україні примусова мобілізація жінок. Григор'єва зазначила, що українське суспільство ще до цього не готове і не сприйме цього.

"Буде дуже багато протестів. У нас дуже багато різних жіночих рухів - політичних, правозахисних тощо, - але у нас немає жодного руху за мобілізацію жінок", - підкреслила Григор'єва.

На думку Григор'євої, Україна може використати досвід Норвегії, де жінки можуть добровільно піти на строкову службу, щоб потім долучатися і до професійної армії, будуючи військову кар'єру.

"Ми цього не зробили, і це, звісно, наша провина. Ми не популяризували тему залучення всіх жінок. Жінки як пішли у 2014 році добровільно, так і зараз вони йдуть добровільно. Але честь і хвала цим жінкам, тому що вони вмотивовані, тому що вони прийшли самі", -додала вона.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13229, який дасть змогу громадянам віком від 60 років укладати контракт на службу в Силах оборони України.

Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані громадяни України, які виїхали за кордон, все ще залишаються під дією українського законодавства про мобілізацію.

Напередодні стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України отримало офіційний запит від Міністерства оборони та Командування Медичних сил ЗСУ щодо розбронювання окремих категорій медичних працівників.

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