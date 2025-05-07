Росіяни наблизились до Покровська: в ОВА розповіли, як змінилась ситуація

Що сказав Філашкін:
- Відстань між окупантами на Покровськом зменшилась
- Місто щодня страждає від потужних обстрілів
Окупаційна армія країни-агресорки Росії ще більше наблизилась до міста Покровськ, що у Донецькій області. Про це в етері телемарафону розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, біля Покровська зараз найскладніша ситуація, але ЗСУ роблять усе можливе, щоб стримати росіян і це їм наразі добре вдається.
Очільник ОВА також зауважив, що складно не лише українським оборонцям, але й мешканцям Покровська. Справа в тому, що ворог не припиняє постійні обстріли керованими авіабомбами, ствольною артилерією і FPV-дронами.
Попри це у місті все ще залишаються близько 2 тисяч людей та навіть працюють магазини і комунальні служби.
Ситуація на Покровському напрямку - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за словами головнокомандувача Олександра Сирського, Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни.
Напередодні стало відомо, що російські загарбники зазнають великих втрат, намагаючись просунутися в бік міста Покровськ на Донеччині. Тим часом особовий склад України, який перебуває на обороні Покровська, готовий до будь-якого наступу і відбиття будь-яких штурмових дій.
Попри це, як раніше повідомлялося, на Покровському напрямку окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує спроби витіснення підрозділів ЗСУ із займаних позицій.
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Хто такий Вадим Філашкін?
Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.
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