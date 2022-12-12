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"НАТО ще не приїхало": Зеленський розповів анекдот про війну в ефірі Netflix

12 грудня 2022, 21:49
Президент зазначив, що в українців зараз мало приводів, щоб посміхатися.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з американським коміком і ведучим Девідом Леттерманом розповів анекдот про одеських євреїв і війну з Росією.

Президент зазначив, що у українців зараз мало приводів, щоб посміхатися. Зеленський каже, що почуття гумору допомагає не збожеволіти від інформації про російські звірства. Тому він запропонував розповісти анекдот.

"Зустрічаються два одеських єврея. Один іншому говорить:

- Як там ситуація? Що кажуть?

- Ну що кажуть ... кажуть, що війна.

- Що за війна?

- Росія воює з НАТО.

- Що, серйозно?

- Так, війна. Росія воює проти НАТО.

- І які результати?

- 70 тисяч російських військових вбито. Закінчуються ракети. Багато військових техніки РФ знищені, підірвані.

- А що НАТО?

- А що НАТО? НАТО ще не приїхало".

Відзначимо, що програму з Зеленським Девід Леттерман записав під час свого візиту до Києва в жовтні. Розмову записували на станції метро "Майдан Незалежності".

Коли закінчиться війна

Зеленський зазначив, що війна припиниться, якщо президент РФ Володимир Путін помре.

"Ні. Не буде війни. Авторитарний режим, він страшний. Є великий ризик - не може все залежати від однієї людини. І тому, коли людина йде, інституції зупиняються. Такий час був У Радянському Союзі. Зупинилося все. Я вважаю, якщо його не буде, то їм буде складно. Вони будуть займатися внутрішньою політикою, а не зовнішньою", - сказав Зеленський.

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війна в Україні НАТО Володимир Зеленський війна Росії та України
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