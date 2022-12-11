Зеленський провів важливе засідання Ставки: обговорили енергетику та плани окупантів

Під час засідання обговорили ситуацію на передовій, відновлення енергетики, а також аналізували розвіддані про плани окупантів.

Зеленський провів важливе засідання Ставки / Офіс президента, Telegram-канал В. Залужного

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня, провів важливе засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Про це український гарант розповів у вечірньому відеозверненні.

Як зазначив Зеленський, під час засідання обговорили ситуацію на передовій, відновлення енергетики, а також аналізували розвіддані про плани окупантів.

"Провів засідання Ставки. Серед основних тем: ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани та розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Все докладно опрацьовуємо", - наголосив президент України.

Чим займається Ставка верховного Головнокомандувача

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У Ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

Відключення світла в Україні

Нещодавно генеральний директор компанії-постачальника YASNO Сергій Коваленко спрогнозував терміни відключень електроенергії в Україні у зв'язку з ракетними ударами РФ по цивільній інфраструктурі. За його словами, Україна зможе відмовитися від відключень за графіками не раніше кінця березня.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в столиці тривалість відключень світла може значно збільшитися. Це пов'язано з настанням холодів. За його словами, кожні 5-7 градусів зниження температури – це 10% споживання по території України в середньому. Обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитися, якщо пропускна здатність мереж, по яких електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому ж рівні, як зараз.

Як зазначив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, якщо взимку сильні морози співпадуть з російськими ракетними атаками на українську інфраструктуру, то електроенергію можуть відключати на 10-12 годин.

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