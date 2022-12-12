'Хай покаже щирі наміри': Зеленський запропонував РФ вивести війська з України на Різдво

Президент України запропонував лідерам країн G7 скликати спеціальний саміт для обговорення реалізації пунктів української формули миру.

Зеленський запропонував Росії вивести війська з України на Різдво/ president.gov.ua

Глава Української держави Володимир Зеленський запропонував країні-агресорці Росії почати виведення своїх військ на Різдво.

Він наголосив, що таким чином РФ покаже свої щирі наміри. Про це він заявив під час свого виступу перед лідерами країн G7.

Зеленський запропонував скликати спеціальний саміт Global Peace Formula Summit, під час якого обговорити реалізацію пунктів української формули миру. Він закликав лідерів "Великої сімки" долучитися до втілення у життя формули миру чи конкретних її пунктів.

Також він наголосив, що Росія могла б зробити конкретний дипломатичний крок до врегулювання і спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Для цього країна-агресорка повинна почати виведення своїх військ з території України на Різдво.

"Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій. Я сподіваюся, що ви підтримаєте наш заклик, тому що це глобальний інтерес і частина нашої формули світу. Я не бачу причин, чому Росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із Москви покаже, чого там справді хочуть", – наголосив президент України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 грудня, приєднався до лідерів країн "Великої сімки", які провели віртуальну зустріч. Країни G7 обговорили жорстку війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України.

Раніше Зеленський наголошував, що війна Росії проти України закінчиться, коли вся територія нашої країни буде звільнена від російських загарбників, а захисники вийдуть на міжнародно визнані кордони держави.

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