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ППО для України та формула миру: деталі телефонної розмови Зеленського та Байдена

12 грудня 2022, 08:59
США продовжать всебічну підтримку України і покладають відповідальність на Росію за її агресію і військові злочини, сказали в Білому домі.
Зеленський, Байден
Зеленський і Байден обговорили питання підтримки України з боку США / Колаж Офіс президента, Вікіпедія

Президент Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден провели телефонні перемовини, під час яких сторони скоординували позиції щодо низки питань. Вашингтон позитивно ставиться до формули миру, яку пропонує Київ і бачить своїм пріоритетним завданням зміцнення ППО української держави. Штати продовжать надавати всебічну підтримку Україні в боротьбі з російською військовою агресією.

Як повідомив український гарант у своєму Telegram-каналі, Київ і Вашингтон провели консультації перед самітом Великої сімки, в якому візьме участь Україна. Штати позитивно ставляться до формули миру, яку пропонують українці.

"Був радий відчути в розмові, що наша формула миру сприймається позитивно. І це додає оптимізму. Чим швидше будуть реалізовані пункти формули, тим міцніше гарантії безпеки України і всіх в Європі", - зазначив Зеленський.

Посилення ППО України - пріоритет для США

В Білому домі розповіли, що Вашингтон вважає посилення ППО України ключовим завданням для американської держави. Тому Штати зосереджені на допомозі Києву в області безпеки.

"Президент Байден підкреслив, що США приділяють пріоритетну увагу зусиллям щодо зміцнення протиповітряної оборони України за допомогою допомоги в галузі безпеки", - зазначено в повідомленні.

Крім того, Байден нагадав про виділення Україні 9 грудня додаткових боєприпасів і військового обладнання на суму в 275 мільйонів доларів. Гроші підуть, в тому числі, і на системи для протидії ударним дронам.

Також американські президент акцентував увагу на фінансовій допомозі Україні в розмірі 53 мільйонів доларів "на підтримку енергетичної інфраструктури для зміцнення стабільності енергосистеми України".

США продовжать надавати всебічну підтримку Україні для відбиття російської військової агресії.

"Президент Байден привітав заявлену президентом Зеленським готовність до справедливого миру на основі фундаментальних принципів, закріплених у Статуті ООН. Він підтвердив зобов'язання США продовжувати надавати Україні допомогу в галузі безпеки, економічну і гуманітарну допомогу, покладаючи на Росію відповідальність за її військові злочини і злодіяння і за її агресію", – підкреслили в Білому домі за підсумками телефонних перемовин Байдена і Зеленського.

Дивіться відео ТСН - США з початку Великої війни РФ проти України передали Києву 19 мільярдів доларів

Нагадаємо, генеральний директор компанії-виробника зенітних ракетних комплексів Raytheon Technologies Грег Хейс раніше заявив, що США ведуть перемовини з країнами Близького Сходу про перекидання в Україну декількох систем ЗРК NASAMS. Їх можуть відправити Україні протягом 3-6 місяців. Угоду повинна схвалити адміністрація Байдена.

Також США схвалили постачання Україні сучасних німецьких танків Leopard 2. Інформацію підтвердили в Німеччині. Тепер Київ і Вашингтон очікують, коли уряд ФРН ухвалить відповідне рішення.

Інші новини:

Володимир Зеленський Джо Байден війна Росії та України
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