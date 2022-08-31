Наступ ЗСУ дав успіх у трьох районах Херсонщини - обласна рада / Генштаб ЗСУ, УНІАН

Бійці ЗСУ, які перейшли в контрнаступ на півдні України, швидко домоглися успіху в трьох районах тимчасово окупованої Херсонщини. Про це повідомив заступник керівника Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону.

"Я можу підтвердити, що і в Херсонському районі, і в Каховському, і в Бериславському є успіхи у наших ЗСУ", — заявив він.

Соболевський окремо зазначив, що деталі контрнаступу коментуватиме виключно командування української армії. І закликав допомагати ЗСУ справою, а не всього лише "розповідати про їхні успіхи".

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Депутат також зазначив, що частина місцевих колаборантів вже виїхала з Херсонської області після потужних атак української армії.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

29 серпня колишній радник керівника Офісу президента Віктор Андрусів сказав, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони російських окупантів у Херсонській області. Загарбники залишили свої позиції і покинули поле бою.

30 серпня радник Офісу президента Олексій Арестович уточнив, що прорив силами оборони України фронту на Херсонщині стався на кількох дільницях. Українські війська або припинили, або повністю зупинили постачання російських підрозділів в регіоні шляхом нанесення вогневих ударів по мостах і переправах. Окупанти намагаються відновити логістику.

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