У Херсоні нова "бавовна": стало відомо про влучання по Антонівському мосту

У Херсоні прогриміли нові вибухи / pixabay.com

У середу, 31 серпня, в захопленому російськими окупантами Херсоні прогриміли потужні вибухи.

Про це йдеться в повідомленні Суспільного.

"У Херсоні чутні звуки потужних вибухів", - йдеться в повідомленні.

Видео дня

При цьому офіційні джерела поки не коментують ситуацію в тимчасово окупованому місті.

Додамо, що в Мережі публікують відео нових вибухів у Херсоні. Уточнюється, що "бавовна" сталася на складі БК окупантів РФ і в районі Антонівського мосту.

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 30 серпня Збройні сили України завдали нових ударів по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Місцеві жителі повідомили про щонайменше три "прильоти".

Після ударів спалахнув "феєрверк" і піднявся стовп диму.

Як відомо, Збройні Сили України знищили практично всі великі мости на окупованій частині Херсонської області. Йдеться про Антонівський залізничний та автомобільний мости та Новокаховський. У цьому ЗСУ допомогли американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Читайте ще: