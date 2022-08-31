У Херсоні нова "бавовна": стало відомо про влучання по Антонівському мосту

У Мережі публікують відео нових вибухів, що прогриміли в Херсоні.
У середу, 31 серпня, в захопленому російськими окупантами Херсоні прогриміли потужні вибухи.
Про це йдеться в повідомленні Суспільного.
"У Херсоні чутні звуки потужних вибухів", - йдеться в повідомленні.
При цьому офіційні джерела поки не коментують ситуацію в тимчасово окупованому місті.
Додамо, що в Мережі публікують відео нових вибухів у Херсоні. Уточнюється, що "бавовна" сталася на складі БК окупантів РФ і в районі Антонівського мосту.
Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 30 серпня Збройні сили України завдали нових ударів по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Місцеві жителі повідомили про щонайменше три "прильоти".
Після ударів спалахнув "феєрверк" і піднявся стовп диму.
Як відомо, Збройні Сили України знищили практично всі великі мости на окупованій частині Херсонської області. Йдеться про Антонівський залізничний та автомобільний мости та Новокаховський. У цьому ЗСУ допомогли американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.
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