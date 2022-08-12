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Окупанти переправляли техніку: ЗСУ знищили останній міст на Херсонщині - Хлань

12 серпня 2022, 20:14

Українські захисники послідовно руйнують логістику ворога.

Вибухи в Дар'ївці під Херсоном
Вибухи під Херсоном / Telegram

Українські військові повністю знищили логістику ворога на Каховській ГЕС Херсонської області.

Як повідомив депутат Херсонської обласної ради та військовий ТРО Сергій Хлань, окупанти втратили останню дорогу для того, щоб перекидати свою техніку.

За його словами, українські захисники послідовно руйнують логістику ворога щодо постачання зброї, боєкомплектів та боєприпасів до лінії фронту.

Хлань нагадав, що ввечері 11 серпня було знищено скупчення військ на правому березі Дніпра в селі Веселе біля греблі Каховської ГЕС. Як він сказав, у Веселому росіяни накопичували свою зброю і техніку.

Нещодавно гребля була пошкоджена і окупанти не могли в повному обсязі переправляти зброю і техніку. Хлань зазначив, що росіяни накопичують техніку на Лівому березі в Новій Каховці і в її околицях, а також в місті Таврійськ.

Звідти росіяни поступово переправляли техніку через Каховську дамбу, проте днями було знищено дорожнє полотно. Отже, залишилася дорога по самій ГЕС, де було два запасних шляхи.

У четвер, 11 серпня, українські сили зруйнували одне автодорожнє полотно. Після цього для росіян залишився один шлях для переправлення техніки.

Сергій Хлань повідомив, що 12 серпня вдень ЗСУ завдали ще одного удару, знешкодивши останнє полотно, яким окупанти могли переправляти техніку та боєприпаси.

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Як повідомляв Главред, вночі, 8 серпня, високоточними ракетами HIMARS було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, вчора Збройні Сили України на півдні знищили Російський склад боєприпасів, танк Т-62 і десятки росіян. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

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