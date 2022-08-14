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Наступні 2 тижні будуть вирішальними для Херсонської області - Хлань

14 серпня 2022, 22:15

15 серпня росіяни планують запустити телекомпанію "Таврія", щоб продовжити пропагандистську роботу.

Херсонська область, HIMARS
Херсонська область / Вікіпедія, Людмила Денисова

Українські захисники продовжують знищувати окупантів та їхні запаси в Херсонськії області. Наступні 2 тижні будуть вирішальними для регіону.

"Схоже, що наступні 2 тижні будуть вирішальними для ситуації в Херсонській області", - написав в Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Хлань зазначив, що росіяни активізували авіацію, продовжили нічні незаконні обшуки і затримання, а також посилили тиск на місцевих жителів, у тому числі медиків і вчителів. Окупанти змушують їх погоджуватися на зарплати в рублях, погрожуючи звільненням або "розмовами".

Крім цього, 15 серпня росіяни планують запустити телекомпанію "Таврія", щоб продовжити пропагандистську роботу. Вони також поширили серпневий випуск своєї газети для Каховки, де обіцяють зробити в липні потяги до Криму і розповідають про фашизм на Заході України.

"І так у всьому - ліплять картинку, але і то виходить невміло і погано. Подобається тільки поодиноким колаборантам, але і тих Росія кине, як завжди це робить з усіма. Але партизани продовжують боротьбу і фіксують кожен факт зради. Тим, хто перейшов на бік ворога в Україні більше місця не буде", - написав Хлань.

Евакуація жителів

Місцеві продовжують залишати окуповану територію. Виїзд дорожчає і дорога, яка займала 1-2 дні зараз йде по 5. Тим часом гауляйтер Херсонської області Кирило Стремоусов обіцяє, що опалювальний сезон окупанти не зірвуть і що поставки вугілля будуть з так званої "ДНР".

Втрати окупантів

"Росіяни рахують 200-х і 300-х, тому що по області вправно відпрацьовують ЗСУ і HIMARS", - написав Хлань.

Він зазначив, що пошкоджені мости не дають росіянам можливості підвезти підкріплення, пальне та їжу. Понтонні переправи повільні, тому обсяги зовсім не ті, які їм потрібні.

"Будуть лізти, складати - ми вбивати і руйнувати їх запаси. Поки вони не відчують дефіцит, а це обов'язково станеться. Санкції працюють, зброя наших партнерів приходить, рух опору зростає. Будемо чекати, що новий тиждень принесе нам нові перемоги і багато "хороших" мертвих орків", - додав Хлань.

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Як повідомляв Главред, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що звільнення тимчасово окупованої Херсонської області буде повільним і нудним.

"Всі чекають контрнаступу о четвертій ранку, коли вдарять всі гармати, звідки не візьмися 100-тисячні резерви українських військ поскачуть на білому коні в бік Криму. Такого не буде. Буде повільний, нудний, тихий наступ", - сказав він.

Також Арестович говорив, що російські окупанти поняття не мають, де саме будуть атакувати українські війська. ВСУ їх здивують. При цьому фактор Мелітополь може стати ключем до катастрофи російського вторгнення.

Читайте також:

війна в Україні Херсонська область війна Росії та України
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