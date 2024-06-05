УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ оцінили загрозу

Юрій Берендій
5 червня 2024, 15:40
131
В ЗСУ наголосили, що військове командування активно готується до всіх можливих дій ворога на Харківщині й готове дати належну відповідь росіянам.
РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ оцінили загрозу
В ЗСУ зробили заяву щодо нового наступу росіян на Харківщині / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти застосовують всі можливі типи озброєння для завдання ударів по позиціях українських військ і подальшого просування на Харківському напрямку. Про ймовірність наступу ворога ще на одному напрямку в Харківській області розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх.

Він наголосив, що на минулу добу в зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" відбулось 11 бойових зіткнень. Також, російські війська 17 разів обстріляли позиції ЗСУ із використанням авіації та 1 раз завдали ракетного удару. Загалом росіяни обстріляли позиції українських військових 238 разів.

Юрій Повх додає, що в ході бойових дій російські окупанти втратили вбитими та пораненими 174 особи. За його словами, середньодобові втрати ворога на Харківському напрямку коливаються в межах від 130 до 250 військовослужбовців вбитими та пораненими.

відео дня

Речник наголосив, що ворог застосовує для ударів по українських позиціях весь свій арсенал озброєння та використовує тактику малих груп для подальшого просування.

"На заміну підрозділам, які вже вибиті українською артилерією, вони намагаються заводити свіжі сили. Інколи їм це вдається, інколи цей факт заперечує українська артилерія", — наголосив Повх.

Відповідаючи на питання щодо загрози наступу РФ на новому напрямку на Харківщині, спікер зазначив, що військові штаби Сил оборони України активно готуються до можливих дій ворога шляхом розробки планів відсічі, тому будь-які дії з боку російської армії будуть очікуваними для української сторони.

"Коли ми маємо справу з таким схибленим ворогом як Росія, можливо все. Штаби, органи військового управління розробляють плани щодо відсічі при розвитку будь-яких подій. Тому сказати, що якась дія ворога буде несподіванкою для нашої сторони – це буде некоректно", – заявив речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх.

Наразі, коли Україна отримала дозвіл на ведення вогню по військових об'єктах на території Росії за допомогою західної зброї, Повх припускає, що російські військові змушені переглядати свою логістику та пересувати свої штаби. Вони вже реалізують ці зміни, намагаючись доставляти боєприпаси на передову за допомогою мотоциклів, замість вантажівок чи бойових автомобілів, які негайно знищуються Збройними Силами України.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.

Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.

У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".

Наступ РФ на Харківщині - що відомо про ситуацію у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України здійснили успішну контратаку у Вовчанську і відновили контроль над кількома позиціями в місті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

На Золочівському напрямку в Харківській області наразі не спостерігається активних дій російських окупантів. Проте ворог проводить постійну ротацію сил,

Наступ Росії на Харківщину, що розпочався 10 травня, закінчився неуспішно. Україна ефективно стримала ворога, заявив директор відділу Європи в Раді національної безпеки США при Білому домі Майкл Карпентер.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Вовчанськ
Реклама

Головне за день

Макрон готує революційну заяву: що робитимуть війська Франції в Україні

Макрон готує революційну заяву: що робитимуть війська Франції в Україні

16:06 Світ
РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ оцінили загрозу

РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ оцінили загрозу

15:40 Україна
"Путіну нічим відповідати": Жданов описав головну проблему в армії РФ

"Путіну нічим відповідати": Жданов описав головну проблему в армії РФ

14:50 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Красиво жити не заборониш: розкрито особистість чоловіка Анни Заворотнюк 11208

Красиво жити не заборониш: розкрито особистість чоловіка Анни Заворотнюк

В Україні різко знизиться температура: синоптик назвала дату похолодання 10980

В Україні різко знизиться температура: синоптик назвала дату похолодання

Справа не в Путіні: аналітик пояснила справжню мету війни РФ в Україні 5668

Справа не в Путіні: аналітик пояснила справжню мету війни РФ в Україні

НЕпрекрасна няня: колеги по серіалу востаннє образили Анастасію Заворотнюк 5044

НЕпрекрасна няня: колеги по серіалу востаннє образили Анастасію Заворотнюк

Останні новини

16:17

Прикмети 6 червня: що потрібно зробити, щоб зміцнити своє здоров'я

16:17

Звільнена після звернення журналістів Гуменюк отримала нову посаду в ОК "Південь": деталі

16:06

Макрон готує революційну заяву: що робитимуть війська Франції в Україні

15:53

Розкрито ракети для F-16, які здатні знищити аеродром "Енгельс"

15:40

РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ оцінили загрозу

Росія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – ЖдановРосія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – Жданов
15:35

Як очистити стіну від цвілі та грибка: дуже простий, але ефективний спосібВідео

15:25

Меган Маркл і принц Гаррі отримали публічне приниження

14:50

"Путіну нічим відповідати": Жданов описав головну проблему в армії РФ

14:43

ЗСУ знищили рекордну кількість окупантів і техніки: у ворога піна з рота

Реклама
14:38

Таки з'явився: який вигляд мав колишній Заворотнюк у день її похорону

14:32

Коли святкують літнє сонцестояння: прикмети, якими не варто нехтуватиВідео

14:32

Леді Гага прокоментувала чутки про свою вагітністьВідео

14:13

РФ стягує на кордон із Харківщиною нові війська: де наступають росіяни

13:56

Володимир Дантес оновив дані та проходить ВЛК - подробиці

13:19

Фанати здивовані: невістка Софії Ротару почала виглядати, як її дочка

13:15

У Києві відбудеться масштабний MRKTNG марафон: понад 20 провідних маркетологів України поділяться креативними рішеннями новости компании

13:15

Україну накривають дощі: яким регіонам готуватися до погіршення погоди

13:11

Як позбутися мух: найпростіший саморобний засіб з 2 інгредієнтівВідео

12:52

Виманюють ЗСУ: названо напрямок, де окупанти готують удар – це не Харків

12:11

Світло буде лише 2-4 години на день: українцям потрібно готуватися до життя в холоді й темряві - FT

Реклама
11:59

Кримський міст під прицілом: Плетенчук заявив про серйозні логістичні проблеми окупантів

11:56

Росія посилила закупівлю радянської техніки по всьому світу: експерт назвав причину

11:54

Єдина справедлива формула: в МЗС відповіли на мирний план Китаю

11:50

Росіяни починають нервувати: в ISW розповіли про переваги ЗСУ на фронті

11:24

Ще одній категорії українців заборонили виїжджати з країни: що відомо

11:17

В Україні подорожчають бензин і дизельне паливо: на скільки зросте цінаВідео

10:57

Росіяни прорвались біля Вовчанська: в ISW розкрили, чому вони сповільнили наступ

10:50

Повернутись в Україну та піти в ТЦК: нова вимога для 17-річних юнаків – деталі

10:44

Китайський гороскоп на завтра 6 червня: Зміям - втрата близьких, Свиням - сльози

10:20

Кейт Міддлтон може ніколи не повернутися до своїх обов'язків

10:14

Знайшла ще одного зрадника: путіністка Поплавська "злила" помічника диктатора Путіна

10:09

Рада хоче дозволити військовій поліції заходити в житло і легалізувати доноси

10:05

Будуть відключення по 10 годин: стало відомо, коли ситуація зі світлом стане ще гіршоюВідео

09:50

РФ почала атакувати українські міста "Іскандерами": Жданов попередив про загрози

09:17

Молодуха путініста Петросяна кинула на нього доньку і поїхала з дому

09:15

"Треба якось закінчувати війну": а ви Путіна запитали?Погляд

09:00

"Аврора" створила та запустила у продаж унікальний продукт, щоб зібрати 3 000 000 грн для дітей, що втратили батьків під час війни новости компании

08:49

РФ вдарила по Україні десятками дронів: є "приліт" у промисловий об'єкт

08:44

Альбіна Джанабаєва показала дітей від Валерія Меладзе - подробиці

08:30

Церковне свято 6 червня: що не можна робити на преподобного Віссаріона

Реклама
08:00

Війна за Тайвань: астролог розповів, коли Китай піде в наступВідео

07:56

"Важливі можливості для України": у США анонсували новий пакет військової допомоги

06:59

Зеленський і Байден проведуть дві зустрічі: про що говоритимуть президенти

06:02

Як уникнути краху енергетики?Погляд

05:30

Росія позбудеться усіх військово-транспортних Ан-22: у чому причина

05:00

Гороскоп на завтра 6 червня: Левам - повний відрив, Стрільцям - сильний тиск і стрес

04:34

Як прочистити забиту раковину: чоловік показав дивовижний лайфхакВідео

03:45

Чому казати "горбушка хліба" – неправильно: як замінити це словосполучення

02:30

"Є гойдалки": у Зеленського оцінили відмову Байдена брати участь у Саміті миру

02:01

Справа не в Путіні: аналітик пояснила справжню мету війни РФ в Україні

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти