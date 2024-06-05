РФ може почати наступ на новому напрямку на Харківщині: в ЗСУ оцінили загрозу

В ЗСУ наголосили, що військове командування активно готується до всіх можливих дій ворога на Харківщині й готове дати належну відповідь росіянам.

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В ЗСУ зробили заяву щодо нового наступу росіян на Харківщині / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти застосовують всі можливі типи озброєння для завдання ударів по позиціях українських військ і подальшого просування на Харківському напрямку. Про ймовірність наступу ворога ще на одному напрямку в Харківській області розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх.

Він наголосив, що на минулу добу в зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування військ "Харків" відбулось 11 бойових зіткнень. Також, російські війська 17 разів обстріляли позиції ЗСУ із використанням авіації та 1 раз завдали ракетного удару. Загалом росіяни обстріляли позиції українських військових 238 разів.

Юрій Повх додає, що в ході бойових дій російські окупанти втратили вбитими та пораненими 174 особи. За його словами, середньодобові втрати ворога на Харківському напрямку коливаються в межах від 130 до 250 військовослужбовців вбитими та пораненими.

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Речник наголосив, що ворог застосовує для ударів по українських позиціях весь свій арсенал озброєння та використовує тактику малих груп для подальшого просування.

"На заміну підрозділам, які вже вибиті українською артилерією, вони намагаються заводити свіжі сили. Інколи їм це вдається, інколи цей факт заперечує українська артилерія", — наголосив Повх.

Відповідаючи на питання щодо загрози наступу РФ на новому напрямку на Харківщині, спікер зазначив, що військові штаби Сил оборони України активно готуються до можливих дій ворога шляхом розробки планів відсічі, тому будь-які дії з боку російської армії будуть очікуваними для української сторони.

"Коли ми маємо справу з таким схибленим ворогом як Росія, можливо все. Штаби, органи військового управління розробляють плани щодо відсічі при розвитку будь-яких подій. Тому сказати, що якась дія ворога буде несподіванкою для нашої сторони – це буде некоректно", – заявив речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх.

Наразі, коли Україна отримала дозвіл на ведення вогню по військових об'єктах на території Росії за допомогою західної зброї, Повх припускає, що російські військові змушені переглядати свою логістику та пересувати свої штаби. Вони вже реалізують ці зміни, намагаючись доставляти боєприпаси на передову за допомогою мотоциклів, замість вантажівок чи бойових автомобілів, які негайно знищуються Збройними Силами України.

Наступ РФ на Харківщині - що відомо про ситуацію у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України здійснили успішну контратаку у Вовчанську і відновили контроль над кількома позиціями в місті. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

На Золочівському напрямку в Харківській області наразі не спостерігається активних дій російських окупантів. Проте ворог проводить постійну ротацію сил,

Наступ Росії на Харківщину, що розпочався 10 травня, закінчився неуспішно. Україна ефективно стримала ворога, заявив директор відділу Європи в Раді національної безпеки США при Білому домі Майкл Карпентер.

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