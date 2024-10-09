Наступ 'у лоб': росіяни найближчим часом почнуть потужну атаку на Курахове

На Курахівському напрямку окупанти найбільш інтенсивно використовують техніку.

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РФ наступають на Курахове / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 117 окрема бригада сил ТРО

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про цинічні плани російських окупантів на Курахівському напрямку.

"Сьогодні пріоритет ворога - Курахове. Росіяни найближчим часом розпочнуть наступальні дії на Курахове "у лоб", і при цьому будуть використовувати велику кількість механізованого компоненту. Вони зараз будуть намагатися просуватися вздовж траси Павлівка - Богоявленка, саме в напрямку на Богоявленки. Однак, там розпочинаються рубежі і лінії оборони ЗСУ. Це просування буде відбуватися в контексті їхніх планів охопити в перспективі Курахове з півдня. Росіяни не бачать серйозної перспективи лобових ударів, але це створюватиме умови для просування до Курахового і наближення до нього саме зі східної частини. До того моменту, коли вони вийдуть на східну частину Курахового, вони планують охопити і створити умови для виходу з півдня, тобто мати можливість тиску на місто з двох напрямків: східного та південного", - сказав Коваленко для "Еспресо".

Військово-політичний оглядач зауважив, що саме Курахівський напрямок є найбільш інтенсивним за використанням механізованої компоненти, тобто техніки.

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"Навіть на Покровському напрямку переважно можемо спостерігати піхотні штурми, вони задіють піхоту. А от на Курахівському напрямку окупанти не жаліють техніку, яку максимально намагаються економити на інших локаціях. Не менш інтенсивним свого часу був саме Вугледар за кількістю застосованої техніки, і зараз цей акцент трохи змістився на північ від Вугледару", - додав він.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - ситуація у Курахово

Нагадаємо, що військовий Іван Тимочко заявив, що ЗСУ можуть відступити з Вугледара, Покровська та Курахового. За його словами, Курахівський напрямок буде важливим, але не ключовим. Його слід розглядати разом з Вугледаром і Покровськом, оскільки це серйозний фронт, де РФ може намагатися наступати.

Війська РФ вдарили з РСЗВ по житлових будинках Курахового. Окупанти влучили по приватному сектору і багатоповерхівках у центрі міста. Щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Стало відомо, що ворог намагається пробитись до Покровська та Курахового. Російські окупанти силами чотирьох бригад намагаються просунутись західніше Мар'їнки та Авдіївки для подальшого наступу на Курахове та Покровськ. Назар Волошин додав, що російські війська змогли досягти певних тактичних успіхів.

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