РФ готує масований ракетний удар: Коваленко розкрив дату, яку чекають окупанти

Окупанти майже щодня атакують Україну десятками дронів-камікадзе, однак готують масовний удар.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotuye-masovaniy-raketniy-udar-kovalenko-rozkriv-datu-yaku-chekayut-okupanti-10601372.html Посилання скопійоване

РФ готує масовану атаку по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що масований обстріл України армією країни-агресорки може співпадати або з днем народження очільника Кремля, або з початком опалювального сезону в нашій країні.

"Вони можуть влаштувати масований ракетний удар саме на день народження Путіна, адже 7 жовтня йому виповниться 72 роки. Це цілком можливо, у них є фетіш-дати, тому можуть "присвятити". Росіяни готуються до масованого ракетного удару по Україні, який буде співпадати з початком опалювального сезону", - повідомив Коваленко для ТСН.

Коваленко також розповів, якою кількістю повітряних цілей армія РФ може вдарити по Україні та попередив українців.

відео дня

"Останнього разу масований удар був 26 серпня. З того часу вони мали можливість виготовити не менш 60 одиниць крилатих ракет Х101\555 станом на зараз. "Калібрів" - приблизно 30. Тобто крилаті ракети разом з "Калібрами" - це вже близько сотні. Тільки за рахунок виробництва. Не те, що є в запасі, а тільки за рахунок виробництва. З цього і робимо висновки, які у них є можливості удару. Хоча я не думаю, що у них буде можливість застосувати так як і в серпні максимальну кількість засобів ураження. Це буде менше, ніж в серпні", -

Як відомо, зараз окупанти майже щодня атакують Україну десятками дронів-камікадзе. Військовий експерт розкрив, чи не є це передвісником масованої ракетної атаки.

"Путінська армія запускає "Шахеди" тому, що вони у неї є. Вони вийшли на масовану системність, але ж знову таки - через те, що там є у великій присутності "Гербери". Зараз росіяни використовують не тільки "Шахеди", але й "Герберу", яка є більш дешевою версією, яка імітує "Шахед". Її основна задача - відволікання уваги на себе, щоб ми розпорошували на неї засоби ППО, щоб на неї відволікались мобільні групи, які є загрозою для "Шахедів". "Гербери" супроводжують "Шахеди", тому і виникає масованість", - пояснив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ракетна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що 30 вересня у Києві прогриміла серія вибухів. Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 годин. Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони, що загрожували Києву, були знешкоджені. Попередньо відомо, що у місті обійшлося без руйнувань і постраждалих.

27 вересня РФ запустила ракети Кинджал по Україні. У Повітряних силах повідомили, що ворог здійснив запуск чотирьох ракет "Кинджал". Надзвукові ракети "Кинджал" летіли у бік міста Старокостянтинова в Хмельницькій області.

У Кривому Розі ворог ударив по адмінбудівлях 27 вересня. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про ракетну атаку на місто. Пізніше стало відомо, що російські окупанти поцілили по адмінбудівлях міста.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред