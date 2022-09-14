"Настав час для фінального удару": у Зеленського розповіли, що необхідно для завершення війни

Подоляк / УНІАН

Україна потребує більшої кількості озброєння для завершення війни.

Як написав у Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, настав час для фінального удару по окупантам.

Для того, щоб завершити війну і вигнати Росію з території України, як пояснює Подоляк, необхідні:

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MLRS, щоб руйнувати тилову логістику ворога;

танки і БТРи для звільнення територій;

ППО / ПРО для захисту нашої критичної інфраструктури;

безпілотники для продовження нанесення точкових ударів по окупантам.

"Час завдати фінального удару по Імперії Зла", - додав радник глави Офісу президента.

Наступ ЗСУ

Українська армія за минулі 2 тижні контрнаступу на Херсонщині зуміла відвоювати близько 500 квадратних кілометрів території. Сили оборони звільнили 5 населених пунктів – Високопілля, Нововознесенське, Білогірку, Сухий Ставок і Миролюбівку. Військова операція триває.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ після успішного контрнаступу в Харківській області візьмуть паузу. Українські війська готуватимуть резерви для нових операцій. Тепер у армії з'явиться можливість завершити свою операцію в Херсонській області.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що Херсонська область звільняється повільно через високу щільність російських військ в регіоні.

За його словами, темпи просування українських військ на Правобережжі Херсонщини залежатимуть від швидкості знищення ворожих сил та від обсягів зброї, яку постачає Захід.

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