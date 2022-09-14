Київ готував контрнаступ разом з Вашингтоном: у США розкрили деталі

США допомогли в розробці контрудару ЗСУ на Харківщині / Reuters

План звільнення Збройними силами України Харківської області від російських окупантів, що виник в результаті дискусій в середині літа, в значній мірі спирався на розвіддані США і високотехнологічне озброєння.

Стратегія сформувалася в ході серії напружених переговорів між українськими та американськими офіційними особами про подальші кроки у війні, пише The New York Times.

Відзначається, що спочатку президент Володимир Зеленський наказав розробити план широкомасштабного наступу на південь, щоб повернути Херсон і відрізати Маріуполь від російських військ на сході.

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За даними журналістів, українські генерали і американські офіційні особи вважали, що така великомасштабна атака спричинить за собою величезні втрати і не зможе швидко повернути великі території.

Уточнюється, що в серпні на прохання України США активізували передачу розвідувальних даних про позиції російських військ, розкриваючи їх слабкі місця. Розвідка також вказувала, що Москві буде складно швидко зміцнити свої війська на північному сході України або перекинути війська з півдня.

Журналісти підкреслили, що замість одного великого наступу українські військові запропонували два, пише видання. "Одному, в напрямку Херсона, швидше за все, будуть потрібні дні або тижні, перш ніж будуть досягнуті будь-які драматичні результати через концентрацію російських військ. Інший планувався під Харковом".

У той же час розроблений план, за словами офіцера Генштабу ЗСУ, повністю залежав від розміру і темпів додаткової військової допомоги з США. З цією метою перед контрнаступом ЗСУ відправили США докладний список зброї, необхідної їм для реалізації плану.

Автори матеріалу нагадали, що коли українські військові рушили на північний схід, російські війська розсипалися. За словами представників Міністерства оборони США, в деяких місцях навколо Харкова російські війська просто пішли з поля бою, кинувши техніку і боєприпаси.

Журналісти резюмують, що хоча в України може бути можливість повернути собі більше території на сході, американські та українські офіційні особи кажуть, що Південь є найважливішим театром військових дій.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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