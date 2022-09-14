УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Генерал-розвідник назвав дві цілі контрнаступу ЗСУ на Харківщині

14 вересня 2022, 07:59

Із захоплених районів Харківщини росіяни планували вдарити по Слов'янську, нагадав Микола Маломуж.

Генерал-розвідник назвав дві цілі контрнаступу ЗСУ на Харківщині
ЗСУ звільняють Харківщину / Reuters

Харківський напрямок було обрано для наступу Збройних сил України для створення зони безпеки в цьому регіоні та захисту Харкова та області від постійних обстрілів російських окупантів.

Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду.

Він нагадав про те, що російські окупанти безперервно обстрілюють Харків з Градів, Ураганів, Смерчів, які б'ють до 40 км.

"Отже, якщо відсунути російські війська хоча б на 50 км від Харкова, це дозволить забезпечити певну безпеку місту, а, крім того, також не допустити здійснення російським угрупуванням нових наступальних операцій на Харківщині", - уточнив екс-глава СЗР.

При цьому він нагадав, що з тих районів, де ЗСУ проводять контрнаступальну операцію на Харківщині, росіяни планували вдарити по Слов'янську.

"Отже, звільнення Харківщини дуже важливе і для безпеки Харкова і області, і для безпеки Донецької області, щоб запобігти її повному захопленню", - додав Маломуж.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

Читайте ще:

Микола Маломуж новини Харківщини війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:51

Гороскоп на сьогодні, 14 вересня 2022: Ракам - випробування, Скорпіонам - зрада, Козерогам - вороги

08:48

У Росії вже сьогодні є причини для громадянської війниПогляд

08:47

Київ готував контрнаступ разом з Вашингтоном: у США розкрили деталіВідео

08:08

Війська РФ зібрали ресурси у Донецькій області і намагаються атакувати на трьох ділянках – АрестовичВідео

08:02

Димний осінній смак дині: як і коли правильно потрібно їсти смачну ягодуВідео

Реклама
07:59

Генерал-розвідник назвав дві цілі контрнаступу ЗСУ на ХарківщиніВідео

07:34

Кремль визнав поразку на Харківщині, але намагається "відбілити" Путіна - ISWВідео

07:25

Найбільша драма для ПутінаПогляд

06:50

Росіян здивував контрнаступ ЗСУ на Харківщині – ПентагонВідео

06:34

Альфа і омега безпеки УкраїниПогляд

06:25

Переправа розбита, міст зруйнований: на півдні ЗСУ знищили сотню окупантів і Мі-8 РФВідео

06:01

Завдяки звільненню Харківщини до кінця осені ЗСУ можуть вийти на позиції 24 лютого – генерал МаломужВідео

04:50

Армія України отримує можливість завершити свій наступ на Херсонщині – ЖдановВідео

04:40

Головні продукти, які чудово допомагають боротися зі стресом

04:15

У моду увійшла вражаюча стрижка Метелик у стилі романтичних 70-х і непередбачуваних 90-хФото

03:43

"Хороший подарунок для мужиків": Волочкова показала домашнє відео

03:20

Зима увірветься несподівано: синоптик розповів, коли Україну завалить снігомВідео

03:17

Репяхова показала, за що Павлика в плавках так люблять дівчата: "Бажаю всім дідам!"

02:45

Навіщо класти губку для миття посуду в мікрохвильовку: спосіб від досвідчених господинь

02:10

Волосся перестане випадати через тиждень: секретний рецепт дієвої маски від японокВідео

Реклама
01:35

Військовий експерт спрогнозував, скільки триватиме контрнаступ ЗСУ

00:22

Кривошапко знову одружився і показав красуню-дружину

00:00

Провісник смерті королеви Єлизавети розповів, коли помре Чарльз

13 вересня, вівторок
23:54

Полковник розповів, що заважає ЗСУ швидко деокупувати ХерсонщинуВідео

23:37

Мати таку зброю і не користуватися: Кошмал здивувалася небажанню зірок переходити на українську

23:34

Путін готується здати Крим: Олег Жданов перерахував основні ознакиВідео

22:58

Маркер ідіотизму: Шукшина знайшла новий спосіб виявляти "зрадників" за допомогою Z-символу

22:55

Закінчилися козирі: ексдепутат Держдуми зробив несподіваний прогноз щодо війниВідео

22:52

Контрнаступ ЗСУ: Зеленський розкрив неймовірний успіх на фронтіВідео

22:29

Громлять гаражі та викрадають автівки: росіяни масово тікають із Мелітополя в сторону Криму

22:21

"Це призведе до катастрофи": військовий експерт пояснив, коли Путін може оголосити мобілізацію в РФВідео

22:17

Зеленський терміново скликав засідання Ставки: дав важливу вказівку щодо держкордону

21:51

Сильне похолодання: синоптики назвали дату "морозу"Відео

21:42

Не лікує, а калічить: як потрібно правильно пити чай з медом

21:39

"Ось вам, а не Херсон": Андрій Данилко сміливо показав своє ставлення до росіян

21:32

"Я чекала, що ти прийдеш": мама воїна ЗСУ зворушливо зустріла його у звільненому селіВідео

21:08

Долар злетить до 50 гривень: названо терміниВідео

20:48

Кабмін схвалив проєкт "воєнного" держбюджету-2023Відео

20:38

"Поклонявся" комуністичним вождям і СРСР: ЗСУ ліквідували члена молодіжного "парламенту" СевастополяФотоВідео

20:31

Шольц півтори години спілкувався з Путіним та закликав вивести війська з України

Реклама
20:10

Прикмети на 15 вересня: які 3 речі заборонено робити, щоб біди в будинок не впуститиВідео

20:05

"Моліться за мене!": Вайкуле відповіла на питання про рецидив раку

19:52

Україна отримає потужну фінансову допомогу: Зеленський озвучив мільярдну сумуВідео

19:49

У Грузії пасажири вигнали з маршрутки нахабних росіян за вигуки "Слава Росії"Відео

19:42

Росіяни достроково випускають курсантів, аби кинути їх на війну - Генштаб

19:34

"Бігли, як миші": військові розповіли про звільнення ІзюмаВідео

19:26

Суддя Майстер-шеф Ліза Глінська з голеною головою розповіла про свою "війну на виживання"

19:24

Армія України трощить постачання військ РФ на півдні: в окупантів зламана логістикаВідео

19:24

Щастить по життю: названі 3 найбільш фартових знака зодіакуВідео

19:20

Лоха душать повільноПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на вересень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
Консервація
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти