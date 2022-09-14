Генерал-розвідник назвав дві цілі контрнаступу ЗСУ на Харківщині

ЗСУ звільняють Харківщину / Reuters

Харківський напрямок було обрано для наступу Збройних сил України для створення зони безпеки в цьому регіоні та захисту Харкова та області від постійних обстрілів російських окупантів.

Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду.

Він нагадав про те, що російські окупанти безперервно обстрілюють Харків з Градів, Ураганів, Смерчів, які б'ють до 40 км.

"Отже, якщо відсунути російські війська хоча б на 50 км від Харкова, це дозволить забезпечити певну безпеку місту, а, крім того, також не допустити здійснення російським угрупуванням нових наступальних операцій на Харківщині", - уточнив екс-глава СЗР.

При цьому він нагадав, що з тих районів, де ЗСУ проводять контрнаступальну операцію на Харківщині, росіяни планували вдарити по Слов'янську.

"Отже, звільнення Харківщини дуже важливе і для безпеки Харкова і області, і для безпеки Донецької області, щоб запобігти її повному захопленню", - додав Маломуж.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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