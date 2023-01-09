"На нас чекає важкий період": генерал Маломуж розповів про перспективи перебігу війни в Україні

Якщо Захід буде затягувати з допомогою, це не дозволить Україні розгорнути стратегічні наступальні операції.

Микола Маломуж заявив, що Україні потрібна швидка поставка сил і засобів / Фото УНІАН, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Хід війни в Україні безпосередньо залежить від швидкості поставок західного озброєння. Росія розуміє, що програє, і намагається наростити ресурси у всіх форматах: ВПК працює цілодобово без вихідних, виробляючи балістичні ракети та інші озброєння й техніку, йде модернізація та ремонт старої техніки, проводиться мобілізація та готується її новий етап. Якщо поставки зброї в Україну будуть затягуватися, Росія накопичуватиме ресурс, і війна буде важкою. Про це заявив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

"На нас чекає важка війна, важкий період, тому що Росія розуміє, що програє, і намагається наростити ресурси у всіх форматах ( ... ) тому перемагати буде непросто", - сказав він в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

Маломуж нагадав, що днями західні країни зобов'язалися поставити Україні нові озброєння й техніку.

"Я вважаю, що насправді її набагато більше, ніж заявлено. Але ця допомога повинна бути швидкою. Якщо ми затягуємо цей процес, Росія буде накопичувати ресурс, вона буде розгортати свої сили, і це буде важка війна. Питання часу тут дуже важливе", - зазначив він.

Маломуж також прокоментував заяву президента США Джо Байдена про те, що війна в Україні досягла критичної точки, і українська держава потребує максимальної допомоги

"Слова Байдена можна розцінювати як вказівку на швидке постачання в Україну сил і засобів, додаткових озброєнь і техніки, а особливо боєприпасів, снарядів, ракетних систем і самих ракет для систем ППО", - припустив Маломуж.

Водночас якщо Захід затягуватиме за допомогою, це не дозволить Україні розгорнути стратегічні наступальні операції.

"Тактичні - так, триватиме поетапне звільнення українських територій, але це довгий процес, і це дає фору Росії", - сказав генерал армії.

За його словами, в Кремлі розуміють, що можуть і далі утримувати рубежі на Бахмутському, Луганському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а це дає більше перспектив Росії в плані проведення нових наступальних операцій.

"Тому нашому військовому командуванню потрібно діяти дуже оперативно. Необхідно задіяти всі ресурси, щоби не тільки провести ефективний наступ, а й забезпечити тили, як ми робили це на харківському напрямку, і фланги, щоб йти до перемоги аж до виходу на кордон", - резюмував екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Військова допомога Україні

Влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Інші новини: