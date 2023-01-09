РФ ізольована, ракетна війна проти України не допоможе їй переломити хід війни - експерт

Іран - це єдина країна, яка допомагає Росії озброєннями. Але цієї допомоги мізерно мало для ведення такої війни.

Росіяни б'ють по мирних жителях, а у відповідь українці точково відповідають по російських військових базах / Фото 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Росія абсолютно ізольована в світі, їй нема на кого спиратися, а її власні сили виснажуються. Тому країні-агресору все складніше вести війну проти України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

За його словами, країни, які складають значну частину світової економіки, а саме країни "Великої сімки" та Європи, запровадили санкції проти РФ, які економічно її душать.

"Є квазінейтральні країни, на кшталт Індії та Китаю, які все ще підтримують економічні відносини з РФ, але не збираються допомагати Росії озброєннями і якось обходити санкції. Ми бачимо, що навіть найближчий союзник РФ, Казахстан, відмовляється їй допомагати в обході санкцій. Є лише окремі країни-ізгої, які готові співпрацювати з Росією у військовій сфері. Передусім, Іран і окупована РФ Білорусь", - сказав Ейдман.

По суті Іран - це єдина країна, яка допомагає Росії озброєннями.

"Але цієї допомоги мізерно мало для ведення такої війни. Росія завжди спиралася на безліч союзників, перш за все західних. Зараз Росія абсолютно ізольована, їй нема на кого спиратися, а її власні сили виснажуються. Це видно навіть по тому, як жваво російська армія починала цю війну, пізніше намагалася концентруватися на окремих фронтах і наступати, а незабаром перестала наступати скрізь і, навпаки, почала відступ", - зазначив експерт.

Ейдман додав, що РФ намагається вести ракетну війну проти України, але і вона не принесе агресору успіху.

Хоча ракетні удари приносять українцям безліч жертв, але переламати хід війни не можуть.

"Росіяни б'ють по мирних жителях, а у відповідь українці точково відповідають по російських військових базах. І, як ми бачимо, Україна тут теж має успіх – недавній випадок з Макіївкою у всіх на слуху", - пояснив він.

Як повідомляв Главред, Ейдман вважає, що ймовірність того, що в 2023 році Україна переможе у війні або, принаймні, переломить її хід на свою користь, досить велика.

"Ймовірність цього сценарію - 70%. З імовірністю 20% війна продовжиться, 10% – що відбудеться ескалація конфлікту з можливим застосуванням ядерної зброї, в який буде втягнуто НАТО. Однак, навіть якщо процес затягнеться, то в наступному році він закінчиться тим же - перемогою України", - сказав він.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що 2023 рік може стати переможним для України у цій війні. А на Росію цього року чекає трансфер влади.

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