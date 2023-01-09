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Італія може схвалити нову військову допомогу Україні не раніше лютого - La Repubblica

9 січня 2023, 07:25
Йдеться про можливу відправку зенітних ракетних комплексів (ЗРК) SAMP-T і керованих ракет Aspide.
ППО SAMP-T, ВСУ
Італія може передати Україні батарею ППО SAMP-T / Колаж фото УНІАН і mbda-systems.com

Влада Італії ухвалить шостий міжвідомчий декрет про постачання військової допомоги Україні не раніше лютого. Наприкінці січня буде ухвалено рішення, які військові засоби і в якій кількості будуть відправлені в Україну.

Як пише італійське видання La Repubblica, йдеться про можливу відправку зенітних ракетних комплексів (ЗРК) SAMP-T і керованих ракет Aspide.

В Офісі президента України заявили, що у Києва є "всі необхідні гарантії" від Італії щодо зброї.

Зазначимо, на балансі армії Італії є 5 діючих батарей SAMP-T, одну з них можуть віддати на допомогу Україні для відбиття військової агресії Росії.

Системи SAMP-T - що про них відомо

Комплекси ППО SAMP-T - найкраща військова техніка Франції та Німеччини в області протиповітряної та протиракетної оборони (ПРО).

Розробником і виробником комплексу є європейський консорціум Eurosam.

До складу комплексу SAMP-T входять:

  • багатофункціональна РЛС типу Thompson-CSF ARABEL з фазованою антеною решіткою;
  • кабіна бойового управління-FCU (Fire Control Unit), в якій розміщується апаратура системи управління, що обробляє всю інформацію про повітряну обстановку в режимі реального часу, а також дві консолі системи відображення;
  • ракети "Aster-30";
  • самохідні пускові установки вертикального старту на автомобільному шасі Astra / Iveco або Renault-TRM-10000 (колісна формула 8х8) з пусковими модулями на 8 боєготових ракет в транспортно-пускових контейнерах.

Установки можуть серйозно посилити захист повітряного простору України - вони здатні збивати цілі в повітрі на дальності понад 100 кілометрів і можуть перехоплювати навіть балістичні ракети.

Як повідомляв Главред, 7 січня стало відомо, що США та Італія ведуть переговори про передачу Україні батареї комплексів протиповітряної оборони SAMP-T.

Установки можуть увійти в шостий пакет військової допомоги Києву, який Рим поки не затвердив. Питання поставок комплексів ППО українській державі обговорюється на рівні радників лідерів двох країн.

Ще в жовтні президент Володимир Зеленський звернувся до Італії та Франції з проханням надати Україні ППО SAMP-T.

Військова допомога Україні

Влада США затвердила поставку ЗСУ американських бойових машин піхоти Bradley - це так звані "винищувачі танків". Спікер Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що Bradley поставлять Україні найближчим часом. Але точних термінів поставок і навчання генерал не став уточнювати.

Тим часом Німеччина, крім бронетранспортерів Marder і батареї Patriot, має намір передати Україні додаткові установки Gepard. За даними ЗМІ, вже ведуться переговори з двома країнами, які все ще мають запаси установок Gepard і велику кількість 35-міліметрових боєприпасів до них. Про які країни йдеться, не повідомляється.

Крім того повідомлялося, що рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

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