'Нам потрібна ініціатива': Зеленський на Ставці висловився про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки після форуму в Давосі.

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Зеленський провів важливе засідання Ставки / Колаж : Главред, фото: скріншот з відео, командування об'єднаних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача. Засідання відбулося після міжнародного економічного форуму в Давосі. Про це він заявив під час свого відеозвернення.

На Ставці обговорили дії на стратегічному рівні, а також перспективи для збереження ініціативи в України.

"Україна потребує амбітної, активної перспективи, щоб саме у нашої держави була ініціатива, а не у ворога, щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання - зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішою", - сказав Зеленський. відео дня

Також президент провів окрему нараду з міністром оборони. Він зазначив, що зараз готується "більше сили для держави".

Також на Ставці обговорювали оперативну актуальну ситуацію на фронті

"Доповідали командувачі. Різні напрямки: схід, південь. Також північ - протидія диверсійним групам, зміцнення кордону", - додав президент.

Війна в Україні

Нещодавно стало відомо про те, що ЗСУ розширили плацдарм на Лівобережжі Дніпра. За минулу добу противник активізувався та здійснив 6 невдалих штурмів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що проти РФ завжди буде не вистачати людей. Він додав, що військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, повинні бути в Україні, оскільки це питання закону і справедливості.

Також варто відзначити, що в ГУР нагадали про те, що бойові дії продовжаться. Там додали, що влада і командування не розглядають перехід до глибокої оборони і припинення вогню.

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