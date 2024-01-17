Бойові дії продовжаться, ми не допустимо втрату земель: гучна заява ГУР

Будь-яке призупинення бойових дій - це можливість для РФ накопичити сили і відновити свої бойові можливості, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький
Подібне вже спостерігалося в 2015-16 рр, коли на захоплених територіях Луганської та Донецької областей були припинені бойові дії, і РФ здійснила нову повномасштабну агресію в 2022 році, підкреслив він в рамках дискусійної програми, організованої проектом Deciding your tomorrow у Давосі.
"Наша оцінка - тактичного рівня бойові дії будуть продовжені. Ніхто зараз не говорить про глуху оборону, і тим більше про припинення вогню", - зазначив представник військової розвідки.
Він пояснив, що будь-яке припинення вогню РФ буде використовувати для поліпшення своїх тактичних положень, і відповідно, набуття більшої спроможності для відновлення або відкриття нових напрямків для бойових дій.
"Незважаючи на погоду, на зиму, ви знаєте, що там територія дуже складна для бойових дій, - бойові дії будуть продовжені. Ми просто не можемо допустити того, щоб ми втратили свої території своєю бездіяльністю", - додав Скібіцький.
Раніше Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Після появи у ЗСУ сучасної авіації ситуація може змінитися, не виключив Роман Світан.
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