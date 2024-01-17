Бойові дії продовжаться, ми не допустимо втрату земель: гучна заява ГУР

Ніхто зараз не говорить про глуху оборону, і тим більше про припинення вогню, підкреслив Вадим Скібіцький.

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Вадим Скібіцький спрогнозував продовження бойових дій / Колаж: Главред, Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скріншот

Будь-яке призупинення бойових дій - це можливість для РФ накопичити сили і відновити свої бойові можливості, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький

Подібне вже спостерігалося в 2015-16 рр, коли на захоплених територіях Луганської та Донецької областей були припинені бойові дії, і РФ здійснила нову повномасштабну агресію в 2022 році, підкреслив він в рамках дискусійної програми, організованої проектом Deciding your tomorrow у Давосі.

"Наша оцінка - тактичного рівня бойові дії будуть продовжені. Ніхто зараз не говорить про глуху оборону, і тим більше про припинення вогню", - зазначив представник військової розвідки.

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Він пояснив, що будь-яке припинення вогню РФ буде використовувати для поліпшення своїх тактичних положень, і відповідно, набуття більшої спроможності для відновлення або відкриття нових напрямків для бойових дій.

"Незважаючи на погоду, на зиму, ви знаєте, що там територія дуже складна для бойових дій, - бойові дії будуть продовжені. Ми просто не можемо допустити того, щоб ми втратили свої території своєю бездіяльністю", - додав Скібіцький.

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