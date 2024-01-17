'Плани до Нового року провалилися': росіяни отримали нове завдання до виборів в РФ

Російські окупанти передислоковують військові підрозділи з інших напрямків для захоплення двох стратегічних міст.

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Окупанти планують захопити два важливих міста / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти планують провести велику операцію з захоплення стратегічних міст - Куп'янська та Авдіївки. До Нового року ворогу не вдалося захопити Куп'янськ, але тепер це є їхньою максимальною задачею перед виборами президента в Росії. Про це розповів офіцер "Легіону Свободи" Леонід Поляков в ефірі телеканалу "Еспресо".

Поляков підкреслив, що до Нового року у росіян була мета захопити весь Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий через їхню важливість як транспортних вузлів. Це завдання від кремлівського диктатора окупанти провалили. Тепер їхньою основною задачею є захоплення Куп'янська та Авдіївки до виборів президента РФ.

"Вони намагаються просунутися на трасу, яка виходить від Синьківки на Куп'янськ-Вузловий, відповідно до Куп'янська. Тут річ у тім, що нам траплялися полонені саме з загонів Шторм-Z, також деякі полонені є з інших підрозділів. Так от до Нового року у них була задача захопити весь Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, тому що там розташований досить серйозний транспортний вузол - залізниця, бо для логістики московська армія використовує саме залізницю... Всі їхні плани до Нового року провалилися, а тепер у них буде задача максимальна захопити саме Куп'янськ та Авдіївку принаймні до виборів президента на Московії", - сказав військовий. відео дня

За словами Полякова, українські військові підтягують свої підрозділи до Синьківського напрямку для протистояння противнику. Російські війська також передислоковують військові підрозділи з різних напрямків на Куп'янськ і Авдіївку. Зазначається, що окупанти підсилили свої ряди, залучивши 25-ту бригаду ВДВ РФ з Херсонського напрямку.

"У них кинуті сили передовсім на Авдіївку і на Куп'янськ, частково на Бахмут. Але на Бахмуті зараз, зі слів моїх побратимів з "Легіону Свободи", більш-менш затишшя", - зазначив офіцер.

Ситуація поблизу Авдіївки

Нагадаємо, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, Авдіївка втратила військову важливість для російської армії та перейшла до політичної площини. Місто не перебуває під окупацією і агресорам важко захопити його, але їхні штурмові дії тривають.

Також офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов повідомив, що російська армія готується до відновлення наступальних дій поблизу Авдіївки, накопичуючи сили та засоби в окупованих Донецьку та Макіївці.

Як повідомляв Главред, протягом трьох місяців ЗСУ утримують позиції в Авдіївці, незважаючи на тиск ворожих сил. Українські військові не залишать Авдіївку, оскільки втрата міста потребуватиме великих зусиль для повернення.

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