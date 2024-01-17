ЗСУ пошматували окупантів на півдні: розширили плацдарм на Лівобережжі Дніпра

За минулу добу противник активізувався та здійснив 6 невдалих штурмів.

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ЗСУ розширили плацдарм на Лівобережжі / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 43 окрема механізована бригада

У зоні відповідальності Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба. Ворог не припиняє спроб вибити наші підрозділи з позицій на лівобережжя Дніпра.

Як повідомили у прес-центрі Сил оборони півдня України, зазнавши втрат, як і в попередні рази, ворог відійшов на свої вихідні позиції.

Підкреслюється, що за минулу добу противник активізувався і здійснив 6 невдалих штурмів.

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"Підрозділи Сил оборони продовжують розширювати плацдарм, міцно утримувати позиції, завдаючи ворогові втрати в живій силі і техніці. Окупанти не припиняють активну аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів", - додали в Силах оборони.

Ситуація на півдні

Раніше повідомлялося про те, що ВСУ ударом HIMARS знищили командира "елітного" полку РФ разом з ЗРК Оса. Підполковник РФ Руслан Атанов був ліквідований в результаті удару РСЗВ.

Як раніше повідомлялося, війська РФ потіснили ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини. Українські воїни ведуть з російськими окупантами бої в населеному пункті Кринки на Херсонщині, вважають аналітики Американського Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, речник прес-центру Сил оборони півдня України розповіла, що окупанти не припиняють артилерійських обстрілів по правобережній частині Херсонської області. Збройні Сили України відповідають на це, намагаючись відтіснити ворога подалі від річки Дніпро і тим самим зменшити удари росіян по мирному населенню.

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