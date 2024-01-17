Путін воюватиме, доки не помре: Кулеба висловився про переговори з Росією

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що у війні Росії проти України на кону стоїть життя людства та світовий порядок. Саме тому припинити боротьбу з агресором неможливо так само, як перестати боротися з пандемією і винаходити вакцини. Про це Дмитро Кулеба розповів на дискусії, організованій Фондом Віктора Пінчука, в рамках проєкту "Вирішуючи твоє майбутнє" у Давосі.
"Путін чітко сказав два дні тому: "Ми не збираємося віддавати те, чого ми досягнули". Який сенс говорити з ним?... Я думаю, що він буде вести різні війни, доки не помре. Нам просто треба зрозуміти одне: ми - не лише українці, а й люди, які захищають певні правила - несемо історичну відповідальність за те, щоб виграти цю війну", - сказав міністр.
Міністр закордонних справ України також порівняв війну з росіянами із боротьбою з пандемією. На його думку, не можна припиняти інвестування у війну з Росією, оскільки на кону стоїть життя людства та світовий порядок.
"Не можна перестати боротися з пандемією, тому що "ми втомилися від того, щоб придумувати нові вакцини". Ви ж не кажете: "Ну, все! Я більше не буду цим займатися! Я втомився викидати гроші". На кону життя людства та у цій війні на кону світовий порядок, яким ми його знаємо. Тому ми повинні інвестувати знову і знову, адже це робить і ворог", - додав Кулеба.
Війна в Україні
Нагадаємо, згідно інформації німецького видання BILD, російські окупаційні війська, які раніше припинили наступальні дії на сході України, зараз знову розпочали наступ. Вони з новою силою атакують під Авдіївкою та Бахмутом.
Також заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що будь-яке призупинення бойових дій створить можливість для Росії накопичити сили та відновити бойові можливості.
Як повідомляв Главред, у зоні відповідальності Сил оборони півдня триває активна контрбатарейна боротьба. Ворожі сили систематично намагаються відкинути українських військових з позицій на лівобережжі Дніпра.
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