'Росія мобілізує трупи': Зеленський заявив, що проти РФ завжди не вистачатиме людей

Військовозобов'язані чоловіки, які перебувають за кордоном, мають бути в Україні, оскільки це питання закону та справедливості.

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Військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, мають бути в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Україні постійно не вистачатиме людей для мобілізації. Громадяни, які є військовозобов'язаними та перебувають за кордоном, мають бути на території України і це питання справедливості. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками Міжнародного економічного форуму в Давосі.

"Якщо ти мобілізаційного віку, згідно з українським законом, ти маєш бути в Україні. Це і факт. І далі ти воюватимеш чи не воюватимеш. Ти працюватимеш", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що військовозобов'язані чоловіки за кордоном мають повертатися в Україну, де вони можуть працювати чи, за ситуацією, воювати. Він також зазначив, що зарплата одного військового приносить податки 6-8 людей, а допомога від західних союзників не покриває такі витрати.

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"Ти можеш працювати і не бути на фронті, це залежить від ситуації. Але ти маєш сплачувати податки. Загалом це справедливо сплачувати податок. Але під час війни це питання стоїть дуже гостро. Це питання - справедливість", - додав він.

Президент заявив, що Україні завжди не вистачатиме людей для ведення війни з Росією. Володимир Зеленський зауважив, що росіяни мобілізують "м'ясо", в то час як Україна бореться за права людини.

"Ми боремося проти РФ, яка не вважає людей. І вона може мобілізувати своїх людей, тому що вона мобілізує трупи. Розумієте, вони знають, що мобілізують трупи. Вони мобілізують м'ясо. Їм все одно: повернеться ця людина чи ні. А нам не все одно", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що суть не в тому, що Україна має в чотири рази менше населення, ніж Росія. За словами президента, навіть за рівної чисельності населення Україна не кидала б своїх громадян під танки.

"Ми боремося за права людей. Який сенс боротися за права людини, якщо ти не поважаєш ці права? Це просто безглуздо, маячня. І тому завжди не вистачатиме (людей - ред.) проти цієї держави, яка тримає людей як рабів і кидає їх під танки", - пояснив Зеленський.

Мобілізація чоловіків за кордоном

Як повідомляв Главред, євродепутат Яак Мадісон підтримав повернення до України близько 800 тисяч чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни. За його словами, участь цих чоловіків у війні є необхідною для перемоги України над Росією.

Також німецький міністр юстиції та захисту прав споживачів Марк Бушман заявив, що Німеччина не може змусити українських чоловіків, які перебувають в країні, повернутися додому та служити в армії. Водночас Берлін продовжуватиме підтримувати Україну в обороні.

Нагадаємо, у Лондоні закликали українських військовозобов'язаних чоловіків, стати на військовий облік у Сполученому Королівстві. Згідно з правилами, це можна зробити протягом семи днів після прибуття до Англії.

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