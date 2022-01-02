Фейк з посилками Нової пошти: розкрита нахабна схема шахраїв з підставою

/ УНІАН

В Україні шахраї придумали нову схему для обману клієнтів під виглядом надання послуг відомим оператором Нова пошта.

Для цього був створений фальшивий сайт Нової пошти, пише Оbozrevatel.

Блогер Вадим Фульмахт ледь не втратив кошти, проте встиг побачити, що шахраї хочуть його обдурити прикриваючись брендом Нової пошти.

У чому суть обману

Українцям пропонують в Інтернеті скористатися так званою послугою "novapay" нібито від Нової пошти.

Після чого надсилають посилання на накладну з фейкового сайту поштового оператора, як тільки користувач введе дані своєї карти - з неї виводяться всі гроші.

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Як діють шахраї

Клієнтів шахраї знаходять на сайті оголошень OLX, де продають різні речі. З блогером через Whatsapp зв'язалася якась Анастасія, яка хотіла придбати товар. Після чого запропонувала оформити відправку товару за допомогою нової послуги "novapay від Нової Пошти", типу OLX-доставки.

Блогеру відправили посилання на накладну на фальшивому сайті "Нової пошти". Як каже він, сайт виглядав правдоподібно, але його насторожило доменне ім'я - "beautiful-pays.site".

На сайті потрібно було ввести номер карти, а блогер вирішив ввести номер порожньої віртуальної карти з нульовим залишком. Але на сайті відразу з'явилося попередження, що залишок повинен бути не менше суми продажу. Він зазначає, що шахраї настільки пропрацювали сайт, що у нього навіть своя техпідтримка.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві у хлопця на Новій пошті вкрали свіжий iPhone. Хлопець прийшов забрати новенький Айфон останньої моделі, який вже був оплачений , але на пошті його здивували-мовляв, смартфона немає.

Також ми писали, що компанія запустила оновлений трекінг відправлень на сайті і в смартфоні.

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