"Треба їхати": налякані "бавовною" росіяни тікають із захопленого Криму

У Криму гримлять нові вибухи / скріншот

У захопленому РФ Криму росіяни панікують після серії вибухів, що пролунали на військових базах окупантів.

У Мережі з'являються відео, на яких відображено, як росіяни Криму в паніці говорять про необхідність терміново покинути півострів.

Зокрема, опубліковано відео, на якому дві росіянки у вечірньому небі зафіксували прямо у себе над головою запуски ракет окупантів РФ. Справа відбувалася в Євпаторії, при цьому вони заявили, що бояться за своє майбутнє і висловлюють готовність негайно забратися геть.

"Треба їхати, сюди прилітає... *** (нецензурно, - ред.). У мене зараз думки, що треба валити з Криму. Поки що такі думки. Не знаю, що буде вранці", – злякано скаржиться росіянка, яка приїхала в окупований Крим.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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