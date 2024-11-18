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"Треба збирати речі": чиновники РФ тікатимуть з прикордонних регіонів - причина

Даяна Швець
18 листопада 2024, 13:50
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Провладні джерела стверджують, що потрібно терміново вивозити рідних.
ATACMS, эвакуация
Влада РФ прикордонних з Україною задумується над евакуацією / Колаж: Главред, фото:Facebook, фото: ua.depositphotos.com

Про що йдеться:

  • Чиновники в РФ хочуть вивезти рідних подалі від України
  • Окупанти бояться дозволу США бити по регіонах РФ

Російські чиновники в прикордонних з Україною регіонах, на тлі дозволу Джо Байдена на використання далекобійної зброї по території РФ, почали замислюватися про евакуацію своїх родичів.

Про це повідомляє видання "Апостроф" з посиланням на російські медіа.

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Зазначається, що в регіональних адміністраціях обговорюють необхідність "відвезти родичів подалі".

Особливо стурбовані у Воронезькій області, де один із чиновників назвав ситуацію плачевною і заявив, що потрібно терміново збирати речі та вивозити рідних.

Що відомо про ракети ATACMS / Инфографика Главреда

Чиновники почали вивчати "карти радіуса ураження ракет" і потенційні цілі для ударів ЗСУ, серед яких згадують аеродром Балтимор на околиці Воронежа та великі промислові об’єкти. Водночас зазначається, що аеродром уже раніше атакували українські дрони.

У Бєлгородській і Курській областях ситуація сприймається місцевою владою спокійніше.

"Нерви берегти треба, вони стануть у пригоді", - вказало росмедіа знайоме із ситуацією джерело.

Байден дав дозвіл на удари вглиб РФ - що відомо

У неділю 17 листопада Главред писав, що Байден дозволив Україні бити по Росії ракетами великої дальності. Швидше за все, це буде застосовано для захисту власних сил в Курській області на заході РФ.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS. Рішення США, на його думку, може змінити перебіг бойових дій.

Окрім цього, ЗМІ розкрили важливий нюанс. За даними іноземного видання, Києву нібито повідомили про рішення щодо ударів углиб РФ три дні тому.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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