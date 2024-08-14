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"Треба позбавити РФ цих можливостей": експерт сказав, як "зламати" логістику окупантів

Альона Вороніна
14 серпня 2024, 05:50
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Російських загарбників треба затискати, ізолювати та більше позбавляти логістики, зазначає експерт.
Крымский мост, Александр Мусиенко
Експерт сказав, як "зламати" логістику окупантів/ колаж: Главред, фото: Telegram, Facebook

Російські окупанти зараз менше вантажів перевозять Кримським мостом, адже вони більше використовують перевезення через окупований південь України, а до цього також використовували паромну переправу.

Проте деякі вантажі через міст ще перевозяться – це запасний логістичний шлях країни-агресорки Росії. І варто його знищити, щоб сильніше затиснути, ізолювати та більше позбавляти логістики російських загарбників. Таку думку висловив військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко під час чату на Главреді.

"Це (Кримський міст – ред.) одна з можливостей ворога здійснювати перевезення своїх вантажів. Питання в тому, що зараз Кримським мостом не перевозиться значна кількість вантажів. Росія все-таки використовує залізницю через окупований південь України, до цього використовували паромну переправу. Але певні вантажі перевозять і через міст", – зазначив експерт.

Сам факт наявності у ворога можливості використовувати цей міст і знати, що в нього є запасний логістичний шлях, значить, що в певний момент він ним може скористатися, наголошує Мусієнко.

"Противника треба цих можливостей позбавляти, щоб все більше затискати, ізолювати та більше позбавляти логістики. Тому сподіваюся, що питання з Кримським мостом зрештою буде вирішено в позитивному для нас ключі", – зазначив він.

Дивіться відео чату з Олександром Мусієнком, де він розповів про наслідки операції в Курській області для Росії і Путіна:

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Коли може бути знищений Кримський міст – останні новини

Раніше повідомлялося, що Росія може ускладнити Україні удари по Кримському мосту. Україна не приховує, що має намір вдарити по Кримському мосту. При цьому Росія намагається захистити Кримський міст від ударів морськими дронами. Стало відомо про збільшення кількості барж біля об'єкта.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше повідомляв, що є шанс знищити Кримський міст в найближчі кілька місяців. За словами Буданова, зараз всі працюють над тим, щоб знищення Кримського мосту таки відбулось.

Нещодавно повідомлялося, що РФ на тлі операції в Курській області терміново вжила заходів щодо Кримського мосту. Росіяни на окупованому Кримському півострові прискореними темпами зміцнюють незаконно побудований Керченський міст, розповіли партизани руху Атеш.

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війна в Україні Кримський міст Олександр Мусієнко
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