Треба готуватися до найгірших сценаріїв: генерал розкрив план Росії на зиму

Військовий розповів, що очікує Україну взимку 2023-2024.

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Генерал розкрив план Росії на зиму / колаж: Главред, фото: Вікімедіа

Зима 2022-2023 запам'яталася всім українцям масованими атаками на енергетичну систему, відсутністю світла, тепла та блекаутами. В аналогічний період минулого року Україна вже жила в системі відключень електроенергії та дефіциту потужностей.

Про те, чи очікує Україну масовані атаки по критичній інфраструктуріцього рокурозповівколишній керівник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

Масовані атаки на енергетику

За словами експерта, на даний момент країна-агресор Росія накопичує понад 1000 одиниць різного типу ракет. Серед них:

відео дня

Іскандер-До

модифіковані Х-22

ракети Х-555

системи С-300

С-400 з дальністю 250 км

Крім цього, ворожа армія сконцентрувала системи практично всіх типів в прифронтовій зоні, щоб бити не тільки по фронту, а й по містах і селах.

Завжди треба готуватися до найгірших сценаріїв. Росія накопичує понад тисячу ракет різних типів. До таких ударів слід готуватися, - пояснює генерал.

Що може допомогти Україні

Генерал стверджує, що прикрити об'єкти критичної інфраструктури може допомогти тільки потужна і ешелонована система протиповітряної оборони. Це і зенітні ракетні комплекси, і протидронові комплекси, це і американські, іспанські, італійські, французькі ситеми, які можуть взяти за раз 16 БпЛА і зробити 600 пострілів в хвилину.

Крім іншого, Росія вже показала свою перевагу в радіолокації і радіолокаційному щиті. Така техніка необхідна і Україні нарівні з вогневим щитом, в цьому може допомогти Захід.

І, звичайно, енергетичні об'єкти. Біля кожного з них за кращим сценарієм потрібно спорудити захист у вигляді бетонних укріплень і переміщення деяких об'єктів під землю. Для атомних електростанцій, в свою чергу, необхідний міжнародний контроль, тиск на Москву з метою недопущення ударів по цих станціях.

Аналітик стверджує, що весь світ повинен бачити, що загроза від Росії - це ядерна війна, яка здатна знищити все людство.

"Слід підключити не тільки країни Європейського Союзу і НАТО, але і Китай, Туреччину, Індію, Японію, Бразилію та інші держави. За допомогою оперативних каналів по лініях розвідки і МЗС Києву треба просувати свою позицію, щоб міжнародне співтовариство оцінювало нові потужні масові атаки на цивільні об'єкти як факт геноциду з боку Росії. Це величезна і систематична робота для наших МЗС і розвідки, які повинні її проводити серед усіх країн світу. Всі можливості для цього у нас є", - резюмував Маломуж.

Відновлення ракетних атак на Україну

Нагадаємо, після довгої перерви, 8 грудня російські окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони кілька разів змінювали курс. У Київській області працювали сили ППО. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що РФ запустила по Україні 19 ракет, 14 з них знищили сили ППО.

На Заході вважають, що масований обстріл України з боку Росії тієї ночі є початком "зимової кампанії ударів". Про це повідомило видання Sky News. Чиновник також зазначив, що удари були нанесені за допомогою Ту-95, які "фактично не розгорталися і не використовувалися протягом останніх декількох місяців". Під час атаки окупанти використовували високоточні ракети.

До того ж, в ніч на 11 грудня 2023 року російські окупанти атакували Україну дронами і балістичними ракетами. Всі ворожі цілі були збиті силами ППО. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, РФ запустила безпілотники типу "Shahed" з окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек. У деяких районах Києва в цей день пропало світло.

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