УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Треба готуватися до найгірших сценаріїв: генерал розкрив план Росії на зиму

Єлизавета Бельмас
11 грудня 2023, 13:38
Військовий розповів, що очікує Україну взимку 2023-2024.
Генерал розкрив план Росії на зиму
Генерал розкрив план Росії на зиму / колаж: Главред, фото: Вікімедіа

Зима 2022-2023 запам'яталася всім українцям масованими атаками на енергетичну систему, відсутністю світла, тепла та блекаутами. В аналогічний період минулого року Україна вже жила в системі відключень електроенергії та дефіциту потужностей.

Про те, чи очікує Україну масовані атаки по критичній інфраструктуріцього рокурозповівколишній керівник Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

Масовані атаки на енергетику

За словами експерта, на даний момент країна-агресор Росія накопичує понад 1000 одиниць різного типу ракет. Серед них:

відео дня
  • Іскандер-До
  • модифіковані Х-22
  • ракети Х-555
  • системи С-300
  • С-400 з дальністю 250 км

Крім цього, ворожа армія сконцентрувала системи практично всіх типів в прифронтовій зоні, щоб бити не тільки по фронту, а й по містах і селах.

Завжди треба готуватися до найгірших сценаріїв. Росія накопичує понад тисячу ракет різних типів. До таких ударів слід готуватися, - пояснює генерал.

Що може допомогти Україні

Генерал стверджує, що прикрити об'єкти критичної інфраструктури може допомогти тільки потужна і ешелонована система протиповітряної оборони. Це і зенітні ракетні комплекси, і протидронові комплекси, це і американські, іспанські, італійські, французькі ситеми, які можуть взяти за раз 16 БпЛА і зробити 600 пострілів в хвилину.

Крім іншого, Росія вже показала свою перевагу в радіолокації і радіолокаційному щиті. Така техніка необхідна і Україні нарівні з вогневим щитом, в цьому може допомогти Захід.

І, звичайно, енергетичні об'єкти. Біля кожного з них за кращим сценарієм потрібно спорудити захист у вигляді бетонних укріплень і переміщення деяких об'єктів під землю. Для атомних електростанцій, в свою чергу, необхідний міжнародний контроль, тиск на Москву з метою недопущення ударів по цих станціях.

Аналітик стверджує, що весь світ повинен бачити, що загроза від Росії - це ядерна війна, яка здатна знищити все людство.

"Слід підключити не тільки країни Європейського Союзу і НАТО, але і Китай, Туреччину, Індію, Японію, Бразилію та інші держави. За допомогою оперативних каналів по лініях розвідки і МЗС Києву треба просувати свою позицію, щоб міжнародне співтовариство оцінювало нові потужні масові атаки на цивільні об'єкти як факт геноциду з боку Росії. Це величезна і систематична робота для наших МЗС і розвідки, які повинні її проводити серед усіх країн світу. Всі можливості для цього у нас є", - резюмував Маломуж.

Відновлення ракетних атак на Україну

Нагадаємо, після довгої перерви, 8 грудня російські окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони кілька разів змінювали курс. У Київській області працювали сили ППО. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат повідомив, що РФ запустила по Україні 19 ракет, 14 з них знищили сили ППО.

На Заході вважають, що масований обстріл України з боку Росії тієї ночі є початком "зимової кампанії ударів". Про це повідомило видання Sky News. Чиновник також зазначив, що удари були нанесені за допомогою Ту-95, які "фактично не розгорталися і не використовувалися протягом останніх декількох місяців". Під час атаки окупанти використовували високоточні ракети.

До того ж, в ніч на 11 грудня 2023 року російські окупанти атакували Україну дронами і балістичними ракетами. Всі ворожі цілі були збиті силами ППО. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, РФ запустила безпілотники типу "Shahed" з окупованого Криму, райони пусків – Чауда, Бельбек. У деяких районах Києва в цей день пропало світло.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні енергетика
Реклама

Головне за день

В Україні великий дефіцит електроенергії: залучили аварійну допомогу від сусідніх країн

В Україні великий дефіцит електроенергії: залучили аварійну допомогу від сусідніх країн

15:44 Україна
Деталі будуть після перемоги: в СБУ прокоментували причетність до смерті Киви

Деталі будуть після перемоги: в СБУ прокоментували причетність до смерті Киви

15:10 Україна
ЗСУ провели успішні контратаки біля Авдіївки: у розвідці Британії розкрили деталі

ЗСУ провели успішні контратаки біля Авдіївки: у розвідці Британії розкрили деталі

14:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:51

Favbet розпочав співпрацю з ГС "Центр підготовки "Відсіч" реклама

15:44

В Україні великий дефіцит електроенергії: залучили аварійну допомогу від сусідніх країн

15:43

Маломуж: РФ готує затяжну війну, Україна має два сценарії і всього рік на реалізацію

15:43

Після новин про реанімацію: чоловік Тишкевич вперше розповів про її стан

15:42

Божевільні російські пропагандисти побажали Вайкуле в'язниці і смерті

Україна в 2024-му звільнятиме схід і південь, Путін загнав себе в глухий кут – генерал МаломужУкраїна в 2024-му звільнятиме схід і південь, Путін загнав себе в глухий кут – генерал Маломуж
15:10

Деталі будуть після перемоги: в СБУ прокоментували причетність до смерті Киви

15:03

В Україні зросли тарифи на комуналку: що подорожчало найсильніше

14:58

ЗСУ провели успішні контратаки біля Авдіївки: у розвідці Британії розкрили деталі

14:48

Жанна Бадоєва замінить Максима Галкіна на пропагандистському каналі в РФ

Реклама
14:48

"Багато нардепів хочуть скласти повноваження": Арахамія розкрив, чому не відпускають їх

14:42

Розблоковано рух вантажівок на польсько-українському кордоні: усі подробиці

14:35

Україну потужно замете снігом: синоптик назвав найнеприємніші дні

14:31

Українцям можуть "обрубати" виплату пенсій: кому загрожує

14:30

Зарплати бюджетників суттєво зростуть: підвищення відбудеться в 2 етапи

14:10

"Зовсім погано": путіністку Кудрявцеву терміново госпіталізували

14:00

2024 рік буде набагато складнішим за попередні роки: астролог Вакуліна про війну в УкраїніЕксклюзив

13:58

"Психічний розлад": Кучма пояснив, чому Путін одержимий знищенням України

13:55

Загроза відмови від членства України в ЄС: Кулеба жорстко розніс євроскептиків

13:47

Як з цим жити: дітей Кіркорова захейтили в школі через нові сідниці татуся

13:38

Треба готуватися до найгірших сценаріїв: генерал розкрив план Росії на зиму

Реклама
13:13

Церковне свято 12 грудня: чому в цей день не можна вдягати старий одяг

12:49

РФ стягнула резерви й пішла на захоплення ключового вузла на сході – генерал ЗСУ

12:45

Вирішальний рік для України: генерал-розвідник спрогнозував хід війни в 2024 році

12:41

"Мамо, ви завжди зі мною": Тоня Матвієнко поділилася містичною історією про матір

12:28

На фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко

11:58

"Валіть в Росію": Тука жорстко розніс вкидання про війну "до останнього українця"Відео

11:54

Рекордна кількість бойових зіткнень: росіяни почали новий масований наступ - ЗСУ

11:52

Окупанти встановили свій прапор у Мар'їнці: ситуація на Авдіївському напрямку

11:49

"У п'ять разів більше": ветеран АТО розповів про втрати ЗСУ та армії РФ у війні

11:44

Катерина Тишкевич в реанімації: колега акторки розкрила подробиці

11:24

Китайський гороскоп на завтра 12 грудня: Мавпам - плутанина, Кроликам - розтрати

11:09

Після такого звичайний оселедець під "шубою" вже не сподобається: новий простий рецепт смакоти

11:08

Розкажуть все: як по губах визначити характер людини

11:08

Жовтих плям не буде: чоловік показав, як за кілька хвилин відчистити матрац

10:49

Зрадника "вели" давно: ЗМІ розкрили деталі ліквідації Киви СБУ в Підмосков'ї

10:34

Візит Зеленського в США відбувається в критичний момент: про що поговорять президенти

10:20

Жінка щороку загортає свою ялинку в харчову плівку: навіщо вона так робитьВідео

10:15

Зеленський може змусити республіканців виступити проти керівництва партії - ЗМІ

09:49

Росіяни кинули всі сили на захоплення 3 міст: Світан прокоментував плани Кремля

09:49

"Летить дуже швидко": у ЗСУ розкрили деталі удару РФ балістикою по Києву

Реклама
09:48

Завершення війни в Україні: Москва оголосила Києву ультиматум - ISW

09:14

Жінка показала, як правильно використовувати друшляк: відео стало вірусним в мережіВідео

08:58

Знищено підполковника РФ – заступника командира авіаполку: деталі удару БПЛА під Курськом

08:35

Ветеран АТО пропонує мобілізувати ще одну категорію українців: про кого йдеться

08:10

У окупантів трапилася масова мігреньПогляд

08:09

ЗСУ просуваються на Лівобережжі Херсонщини і захоплюють нові позиції – ISW

07:55

РФ атакувала Україну ракетами і дронами: скільки цілей вдалося збити

07:23

Зеленський поспілкувався з Орбаном в Аргентині: про що говорили лідери

06:55

Лише одиниці знайдуть власника собаки за 12 секунд: надзвичайна оптична ілюзія

06:51

Вибухи у Києві: РФ атакувала столицю балістикою, є постраждаліФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти